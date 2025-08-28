Enti Locali Invitati a Candidarsi per 150 Milioni di Euro per Rivoluzionare gli Impianti Sportivi

Il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega ha annunciato una significativa opportunità per i comuni italiani. Il programma nazionale Sport Missione Comune 2025 ha aperto le candidature, permettendo agli enti locali di tutto il paese di richiedere finanziamenti agevolati. Supportato dall'ANCI e gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il programma dà tempo fino al 30 settembre per presentare le richieste. L'iniziativa si propone di costruire, ammodernare o ristrutturare le infrastrutture sportive a livello comunale. L'obiettivo principale è garantire che questi impianti rispettino i moderni standard di sicurezza, i requisiti di efficienza energetica e le necessità della comunità, offrendo allo stesso tempo un consistente supporto economico e condizioni ipotecarie vantaggiose.

L'iniziativa mette a disposizione fino a 150 milioni di euro in mutui a tasso agevolato. Questi possono essere a tasso zero per durate fino a dieci anni, oppure con supporto esteso fino a venticinque anni. I fondi sono disponibili per progetti come la costruzione di nuovi impianti, l'aggiornamento per l'efficienza energetica, le piste ciclabili e persino la compensazione delle variazioni di prezzo per l'aumento dei costi dei materiali. L'ammissibilità include l'acquisto di attrezzature sportive, l'acquisizione di terreni, gli investimenti per la conformità e i programmi di cofinanziamento legati al PNRR. Le proposte COMPLETE devono includere il parere favorevole del CONI ed essere presentate tramite il Portale Clienti dell'ICS entro la scadenza di settembre.

L'importanza generale degli spazi accessibili per lo sport e il tempo libero riflette i cambiamenti nelle abitudini, inclusi i modi in cui le persone consumano contenuti sportivi.

Bergesio ha sottolineato che i fondi rappresentano "un'opportunità straordinaria che i nostri comuni devono cogliere immediatamente", rilevando come gli impianti sportivi migliorati sostengono la salute locale e la coesione regionale. Ha esortato i Consigli locali ad agire rapidamente e responsabilmente durante il processo di candidatura. Con le scadenze che si avvicinano e un budget limitato, un'azione tempestiva potrebbe fare la differenza tra progetti di successo e opportunità mancate.

Il programma stabilisce limiti di finanziamento in base alla dimensione del comune: quelli con meno di 5.000 abitanti possono ricevere fino a 2 milioni di euro; le città di medie dimensioni fino a 100.000 residenti – o le unioni di comuni – fino a 4 milioni di euro; e le grandi città, capoluoghi, province e regioni possono richiedere fino a 6 milioni di euro. Questo supporto differenziato garantisce scalabilità e rilevanza sia per le piccole aree rurali che per i grandi centri urbani in Italia.

Poiché i mutui sono a tasso fisso, i comuni più piccoli possono pianificare con precisione gli aggiornamenti a lungo termine senza essere esposti alla volatilità del mercato. L'azzeramento degli interessi per i primi dieci anni riduce efficacemente il costo del capitale per progetti essenziali in impianti datati. Se i comuni optano per mutui a più lungo termine, il supporto del contributo viene gradualmente distribuito sull'intero periodo di rimborso per mantenere equità e coerenza.

Sebbene il periodo di candidatura si estenda fino al 30 settembre, i comuni sono caldamente incoraggiati a iniziare immediatamente la preparazione. Vengono presi in considerazione solo progetti accreditati con il parere favorevole del CONI, e la domanda deve essere presentata digitalmente tramite il Portale Clienti dell'ICS. Il processo garantisce che le domande siano valutate in modo efficiente e trasparente.

La gamma di investimenti ammissibili è diversa. I comuni possono richiedere di sviluppare nuove palestre o palazzetti polisportivi, piscine, stadi di atletica – o anche impianti sportivi montani e invernali. Progetti volti a migliorare l'accessibilità o allineati agli obiettivi climatici, come gli impianti solari o l'isolamento, sono anch'essi ammissibili. La creazione di piste ciclabili e il supporto per eventi ciclistici sono inclusi, ampliando la portata delle infrastrutture sportive locali.

L'impatto più ampio sulla comunità va oltre il solo sport. Gli impianti migliorati invitano i club locali e le scuole ad espandere la programmazione, sostenere le squadre giovanili e ospitare competizioni regionali o nazionali. Il programma segnala un rinnovato impegno pubblico verso lo sport come bene sociale, consentendo a città e paesi di rafforzare sia l'attività fisica che l'identità civica.

Per molti comuni, il successo dipenderà da partnership strategiche. Le autorità locali possono collaborare con federazioni sportive, istituzioni educative o appaltatori privati per co-progettare iniziative che riflettano la domanda locale. Il programma Sport Missione Comune consente anche il cofinanziamento con fondi regionali o PNRR, incoraggiando la collaborazione pubblico-privato per massimizzare l'utilizzo delle risorse.

In sintesi, il programma di finanziamento Sport Missione Comune 2025 rappresenta un'opportunità tempestiva e significativa per le comunità italiane per modernizzare le infrastrutture sportive. Offrendo un sostanzioso supporto finanziario, promuovendo l'efficienza energetica e sottolineando l'accessibilità, l'iniziativa sostiene obiettivi sociali e sanitari a lungo termine. Ora spetta alle autorità locali agire: assicurarsi i fondi, plasmare il futuro dello sport e lasciare un'eredità duratura per i loro residenti.





















