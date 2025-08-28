I paesi BRICS diventeranno leader nel settore della moda?

Questa cifra impressionante sottolinea la rapida ascesa sulla scena internazionale delle economie BRICS, che stanno plasmando le dinamiche economiche globali, il commercio e i mercati finanziari. L'industria della moda sta rivendicando il proprio ruolo in questo panorama dinamico, cercando di stabilire nuovi legami tra queste economie in rapida crescita.

In prima linea in questo movimento c'è il BRICS+ Fashion Summit, un influente evento internazionale che riunirà rappresentanti di oltre 60 nazioni a Mosca dal 28 al 30 agosto. Il Summit si concentrerà sui temi principali che caratterizzano oggi l'industria della moda, ormai strumento fondamentale nella diplomazia culturale. Nei paesi BRICS+ le aree creative, come la moda, stanno diventando sempre più determinanti, stimolando la crescita e riflettendo i cambiamenti più profondi nei valori globali. L'evento di quest'anno promette un vivace intreccio di voci provenienti da India, Cina, Brasile, Sudafrica, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Europa e Stati Uniti, sottolineando la portata veramente globale del summit.

Una tendenza che caratterizzerà il BRICS+ Fashion Summit è la forte crescita dei mercati emergenti nell'economia globale della moda. Grazie all'espansione delle infrastrutture Internet, all'aumento dei redditi e alla crescita della popolazione giovanile attenta alle tendenze del momento, regioni come l'Asia-Pacifico, l'America Latina e l'Africa stanno registrando un forte aumento dell'interesse nei confronti della moda. Bain & Company prevede che il mercato dell'e-commerce nel settore fashion in India raddoppierà entro il 2027, superando Europa e Stati Uniti. Queste regioni non sono più semplici clienti, ma stanno contribuendo attivamente al cambiamento del settore.

“Il BRICS+ Fashion Summit promuove un ambiente in cui nascono progetti innovativi, che vanno dai laboratori artigianali ai marchi globali, in grado di rafforzare l'economia della moda”, ha affermato Antonio Maurizio Grioli, Preside della Pearl Academy, India.

Anche la sostenibilità è al centro dell'attenzione. McKinsey rivela che il 73% dei consumatori in tutto il mondo è disposto a modificare le proprie abitudini per limitare l'impatto ambientale. La ricerca NielsenIQ dimostra inoltre che i brand impegnati in pratiche consapevoli ed etiche a livello ambientale stanno crescendo a un ritmo 1,5 volte superiore rispetto ai loro concorrenti.

“Il maggiore potenziale di innovazione consiste nell' incontro tra sostenibilità e tecnologia”, ha affermato Jay Ishak, CEO e cofondatore dell'International Fashion Chamber Malaysia. “Il BRICS+ Fashion Summit valorizza i mercati emergenti mettendo in evidenza il loro contributo alla moda globale, influenzando le tendenze internazionali e promuovendo pratiche industriali sostenibili ed etiche. Il Summit contribuisce in modo significativo ad aiutare i paesi emergenti a far sentire la propria voce e a determinare collettivamente il loro ruolo nell'industria della moda globale”.

Il BRICS+ Fashion Summit, la cui portata è in continua espansione, non è solo una vetrina di eccellenza per le organizzazioni partecipanti, ma anche un'occasione per la creazione di una comunità del settore. Con la sua continua crescita, questo evento è un esempio di come i mercati emergenti e gli esperti del settore stiano collaborando per plasmare il futuro della moda globale.

Sara Hermez, direttore esecutivo di Creative Space Beirut, afferma: "Gli eventi e i summit dedicati alla moda di questa portata sono molto più che semplici sfilate di capi di abbigliamento: sono momenti di scambio culturale in cui ogni partecipante porta con sé il DNA del proprio Paese, della propria comunità e del proprio mestiere. Il BRICS+ Fashion Summit è una finestra di comunicazione fondamentale perché offre ai Paesi emergenti visibilità e voce in capitolo nel dialogo globale sulla moda. Troppo spesso il tema è dominato dalle capitali tradizionali, mentre le regioni con un ricco patrimonio culturale e creativo sono scarsamente rappresentate".



















