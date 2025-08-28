 / Eventi

28 agosto 2025

A Becetto di Sampeyre domenica 31 agosto la 41esima edizione de “Lu Cianto Viol”

La manifestazione musicale itinerante coinvolge vari gruppi che giungono da Sampeyre, Rore, Dragoniere, Forti di Durandi, Sanfront, Meira Paula, Calchesio e Paesana. Sabato sera, in piazza della Vittoria a Sampeyre, si apre con un concerto del gruppo della Val Trebbia (Piacenza) “I Musetta”

Manifestazione musicale itinerante “Lu Cianto Viol”

Si svolge nel week end l’ormai tradizionale manifestazione musicale itinerante “Lu Cianto Viol”, giunta alla sua 41esima edizione.

Epicentro, come sempre Becetto, frazione di Sampeyre, meta degli otto percorsi che giungono dal capoluogo, da Rore, Dragoniere, Forti di Durandi, Sanfront, Meira Paula, Calchesio e Paesana.

La kermesse si apre sabato 30 agosto in piazza della Vittoria a Sampeyre con il concerto del gruppo della Val Trebbia (Piacenza) “I Musetta”. A seguire gran ballo con musica tradizionale con i suonatori della valle Varaita e non solo.

Domenica 31, dalle 7, partenza dei vari gruppi alla volta di Becetto.

Alle 11,45 messa cantata al santuario con la presenza della corale Tenente Bracco.

Alle 12,30 pranzo all’aperto con polenta e contorni vari. (La prenotazione può essere fatta alla partenza da Sampeyre e in piazza a Becetto).

Musica e canti per tutto il pomeriggio e in serata, per chi vuole, cena conclusiva alle 19,30 presso il ristorante “La Barmasso” di Becetto.

