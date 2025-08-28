Al via il percorso partecipativo per costruire insieme il manifesto della biodiversità provinciale

Scadono venerdì 5 settembre le iscrizioni per prendere parte al ciclo di sei incontri per la creazione di una nuova comunità di interesse incentrata sui temi del benessere ambientale e sociale ribattezzata “Darksky Hub”, iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Sideralis - Officina delle stelle Aps e NOAU |Officina Culturale, con la collaborazione del Cras (Centro recupero animali selvatici) di Bernezzo e del Comune di Bernezzo che punta a sostenere la formazione e attivazione attorno alla tutela della biodiversità.

Gli incontri, aperti a tutti, prenderanno il via giovedì 18 settembre dalle 18.30 alle 20.30 e si terranno presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo (via Alpi, 25). Sono rivolti a cittadini, membri o rappresentanti di Enti locali pubblici e privati, rappresentanti di progetti e realtà già attivi sui temi ambientali e sociali, aziende agricole e operatori del settore turistico. È richiesto di partecipare al percorso nella sua interezza, seguendo tutti gli‬ appuntamenti, per arrivare all’obiettivo finale di definizione di azioni e strategie per la tutela‬ della biodiversità a scala locale, partendo da un rinnovato senso di attivazione comunitaria.‬ Le iscrizioni sono aperte su Eventbrite al link bit.ly/4m4GVtW. Per maggiori informazioni: enrico.t@noau.eu‬‬.