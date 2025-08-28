Domenica 31 il Voxonus Festival arriva nel cuneese con il concerto “Il Barocco incontra il Folk”

Domenica 31 agosto, alle ore 17, la location di Ca' di Banda, nella frazione Madonna delle Grazie di Cuneo, ospiterà il concerto “Il Barocco incontra il Folk", parte della XIV edizione del Voxonus Festival "Dalle Alpi al mare".













Situata all’interno del parco fluviale di Cuneo, tra i fiumi Gesso e Stura, Ca’ di Banda è una struttura gestita dalla famiglia Parola dal 1842 che offre ospitalità in un contesto immerso nella natura.

Il Voxonus Festival - stagione di produzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona dedicata alla riscoperta delle sonorità del periodo barocco e neoclassico attraverso l’uso di strumenti storici e di una prassi storicamente informata - è profondamente radicato in Piemonte, percorre le antiche vie di comunicazione tra Liguria e Piemonte, celebrando la storia e la cultura musicale di queste regioni così legate. Nato da un'idea dell'Orchestra Sinfonica di Savona, il Voxonus Festival è diventato un appuntamento di grande rilievo nel panorama musicale, toccando numerose località tra cui Torino, Saluzzo, Mondovì, Cuneo, Elva, Rittana, Chiusa di Pesio e molte altre. La rassegna continua a unire territori e tradizioni, offrendo eventi che si inseriscono nel contesto storico e culturale locale, promuovendo al contempo una visione musicale aperta e inclusiva.

Il titolo di questo concerto è “il Barocco incontra il Folk”, si tratta di un progetto che fa incontrare il Voxonus Duo (violino e viola) con le percussioni storiche ed etniche.

Gli esecutori sono Maurizio Cadossi al violino, Claudio Gilio alla viola e Flavio Spotti alle percussioni.

Sarà un viaggio che dall’Europa barocca, attraverso brani colti e popolari, porterà il pubblico attraverso le sonorità delle percussioni del nord Africa, del vicino e medio Oriente. Un incontro di culture colte ed extra colte che creeranno un mosaico di sonorità coinvolgenti e suggestive.

Tangibile sarà la dimostrazione di come la cultura unisca popoli e tradizioni e di come l’esecuzione filologica del Voxonus Duo possa sapientemente intrecciarsi con l’esperienza del percussionista Flavio Spotti, profondo conoscitore degli strumenti a percussione storici.

Gli spettatori saranno accompagnati nel viaggio anche attraverso il racconto che descriverà autori, stili, epoche e strumenti.

La prassi esecutiva antica che poteva integrare di volta in volta strumenti diversi viene pienamente rappresentata in questo programma dal crescente tourbillon emotivo.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRT e CRC.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.