Envie si prepara alla festa della cappella di Sant’Angelo

Tutto pronto per la tradizionale festa in onore di Sant’Angelo, che si svolgerà da venerdì 29 a domenica 31 agosto e che, come da tradizione, chiude il ricco calendario di appuntamenti dell’Agosto enviese.

L’organizzazione è affidata al comitato festeggiamenti “Canton ’d Sant’Angel”, presieduto da Gabriele Rubiolo, con il supporto della Proloco e dei volontari.

Il programma prende il via venerdì 29 agosto con la cena self service (quota 18 euro) a base di affettati misti, agnolotti, ali di pollo alla griglia, tomino boscaiolo con speck alla griglia, insalata, dolce, vino rosso e acqua. A seguire, alle 22, in consolle Dj Roxi.

Sabato 30 agosto si replica la cena ma con un nuovo menù: affettati misti, costine e salsiccia alla brace, insalata, formaggio stagionato, dolce, vino rosso e acqua (quota 18 euro).

La serata prosegue dalle 22 con il Dj Set di Ariel.

Domenica 31 agosto, alle 10 sarà celebrata la messa festiva nella cappella di Sant’Angelo, preceduta dalla recita del rosario nelle serate del 26, 27 e 28 agosto.

Un ricco programma che unisce fede, convivialità e musica, reso possibile dall’impegno dei massari della cappella, Franco Rubiolo e Mario Balangero, e di tutti i volontari che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio religioso e culturale del territorio.

[Il massaro della cappella Franco Rubiolo con il figlio Gabriele presidente del comitato festeggiamenti]

La festa di Sant’Angelo arriva a coronamento di un agosto particolarmente intenso per Envie.

In apertura, dall’8 al 10 agosto, la Proloco ha proposto la festa patronale con simposi enogastronomici, not(t)i in consolle, scoppio di palloncini, serate danzanti e un luna park per i bambini.

Non sono mancate le feste campestri dedicate alla Madonna della Neve, a San Rocco, a Sant’Antonio e a San Bernardo, che hanno fatto da preludio alla patronale, così come la festa in onore di San Filippo Benizi.

Le celebrazioni religiose nelle numerose cappelle della collina e della pianura hanno registrato grande partecipazione, segno di un forte legame comunitario che va oltre i singoli rioni.

[La cappella di Sant'Angelo a Envie]

Concluso l’Agosto enviese, l’attenzione si sposterà a settembre con la festa patronale della frazione Occa, in onore di Santa Maria, in programma nel secondo fine settimana del mese. Anche in questa occasione la Proloco proporrà tre giorni di festeggiamenti all’insegna della tradizione e della convivialità.



