"I Custodi delle Fiamme" illuminano Piazza Galimberti per Mirabilia Festival [FOTO]

Nell'ambito del Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, giunto alla sua XIX edizione con il tema "People Have the Power", un inno alla collettività e alla forza dei sogni condivisi.

Nella suggestiva cornice di Piazza Galimberti a Cuneo, venerdì 5 settembre alle ore 21:30, i Calide di Prismadanza APS portano in scena "I Custodi delle Fiamme", uno spettacolo potente e coinvolgente che unisce danza e coreografie di gruppo, giocoleria, intensità teatrale ed effetti speciali.

Presentato nell'ambito del Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, uno dei più prestigiosi festival europei dedicati alle arti performative, "I Custodi delle Fiamme" ha già conquistato il pubblico in importanti eventi internazionali come Lunatica Festival e Magie al Borgo, affermandosi come una delle produzioni italiane più apprezzate nel genere.

"I Custodi delle Fiamme" è un viaggio visivo e simbolico che esplora il fuoco come elemento di trasformazione e rinascita. Attraverso coreografie di gruppo e l'uso di strumenti infuocati, i performer creano un dialogo tra luce e ombra, movimento e silenzio, invitando il pubblico a riflettere sul potere interiore e sulla connessione umana.

Regia: Alexsander De Bastiani (Shezan Millestorie)

Performers: Marianna Dalmasso, Daniele Demarchi, Laura Lucchino, Margherita Luchese, Gaia Martini, Arianna Risso e Rossella Roggia

Musiche e Fonica: Paolo Brizio

Calidè è uno dei progetti di successo di Prismadanza APS, un'associazione che promuove l'arte performativa attraverso la fusione di diverse discipline come danza, musica, teatro e giocoleria.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico di tutte le età e l'ingresso è gratuito.