Memorial Veronica Bagnis: sfilata di Animali per la beneficenza

Domenica 31 agosto 2025 torna a Vignolo il tradizionale Memorial Veronica Bagnis, un evento dedicato agli amanti degli animali e alla solidarietà. L'appuntamento è fissato per le ore 15 in Piazza Grande (presso i giardini), dove si svolgerà una colorata sfilata di animali domestici accompagnati dai loro proprietari.

Il Programma della Giornata

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Vignolo in collaborazione con la Famiglia Bagnis, prevede:

Ore 15 - Apertura iscrizioni

- Apertura iscrizioni Ore 16 - Inizio della sfilata degli animali

- Inizio della sfilata degli animali A seguire: Premiazioni e piccolo rinfresco offerto dai genitori di Veronica

Le Categorie di Premio

Durante l'evento verranno assegnati diversi riconoscimenti nelle seguenti categorie:

Il più "Buffo"

Il più "Strong"

Il più "Mix"

Il più "Chi si assomiglia si Piglia"

Il più "Fedele al Memorial"

Partecipazione e Beneficenza

La quota di iscrizione è di 8 euro e include un pacco dono sia per gli animali che per i proprietari. L'aspetto più importante dell'iniziativa è il suo carattere benefico: l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al canile "Pinco Pallino" di Fossano.

Questa giornata rappresenta un'occasione perfetta per trascorrere del tempo di qualità con i propri amici a quattro zampe, partecipando a un evento che unisce divertimento e solidarietà verso gli animali meno fortunati.