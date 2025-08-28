"Musica in Baita": concerto tra i faggi del Roccassone con Ginez e il bulbo della ventola

Domenica 7 settembre 2025, dalle 9,30 alle 14,30, con partenza dalla Colla di Casotto (Garessio) si svolgerà il secondo dei tre eventi dedicati all’incontro e al sentire la montagna: “MUSICA IN BAITA”.

Concerto itinerante con performance en route e concerto sul terrazzo della Baita a 1551 mt con aperitivo degustazione.

Sarà musica d’autore tra i magici boschi di faggi con un momento finale alla Baita del Roccassone con la band “Ginez e il bulbo della ventola”, gruppo musicale ligure che unisce vari generi evocando storie di viaggi, avventure, incontri, emozioni. Vicini alla musica d'autore, la loro visione musicale e il loro stile si trasformano nel tempo.

Ginez (chitarra e voce), autore dei brani; Daniele Duchini (Basso); Roberto Ascoli (batteria); Aliano De Franceschi (chitarra solista).

Ambiente e musica si abbracciano in questa giornata dedicata al sentire. Passeggiare nei boschi, osservare la natura, ascoltare canzoni d’autore e assaggiare prodotti del territorio. Una domenica in montagna per tutte le età con aperitivo, concerto e pranzo in baita.

I prezzi comprendono concerto, aperitivo e pranzo in baita.

Guida ambientale esclusa su richiesta al momento della prenotazione.

Prenotazione obbligatoria al +39 351 3712 (Cinzia).

Numero max. partecipanti: 40.

Per persone con ridotta mobilità, per favore, contattateci.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata

Biografia

Ginez e il bulbo della ventola è una band ligure che nasce nel 2016. Ginez alla chitarra e voce autore dei brani, Daniele Duchini al basso e Gianni Licini alle percussioni. Nel 2017 al posto di Licini entra Roberto Ascoli e successivamente si aggiunge Fabio Pollono alla chitarra solista. Esce il primo album "Canzoni, bottiglie e altre battaglie" che riscuote molti apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori. Nel 2019 la band pubblica " L'ultima cena", un album più intimista del precedente registrato in due giorni in "presa diretta". A fine 2019 al posto di Fabio Pollono arriva Aliano de Franceschi. Il gruppo, oltre a molti concerti Live ha partecipato a diverse manifestazioni, finalisti al " Varigotti Festival" e vincitori al "Rockantina Contest" di Inveruno e al "Giovani Musicisti Contest" di Beinasco. La band ha calcato palchi importanti come quello del "Tenco Ascolta" e del festival "Su La Testa". Nel 2020 Ginez e il bulbo della ventola si aggiudicano il " Premio Social VIC" miglior video musicale autoprodotto 2020 scelto dal pubblico, per il videoclip "La Vanvera". Nel 2023 è uscito il nuovo album "Sambuca Sunrise". Sempre nel 2023 partecipano di nuovo al “Festival Su la testa”, a “Queste piazze davanti al mare” di nuovo invitati dal “Tenco Ascolta” a Laigueglia e come ospiti al “Festival della canzone emergente” a Quiliano (SV).