Torna a Melle "Respiri", il piccolo festival elettroalpino che porta in Val Varaita fresche sonorità elettroniche e post-punk, proponendo nuove connessioni tra natura, comunità alpina e mondo

Torna per la quarta edizione Respiri, il festival musicale e culturale diffuso in Melle (CN), si terrà il weekend del 5, 6 e 7 settembre 2025.

Dopo un anno di progettazione e tre serate di musica organizzate fra maggio e agosto (i Toumin Electronic), il Collettivo Altrove è pronto ad aprire le porte al pubblico per Respiri 2025, con alcune grandi novità.

Quest’anno infatti si prolunga l’esperienza: si avrà più tempo per stare insieme, con musica e attività dal venerdì sera fino alla domenica all’ora di aperitivo.

Inoltre cambiano le location del festival diffuso: il palco principale abbandona la piazza di Melle per spostarsi in un’area più ampia (il parcheggio adiacente all’area camper) e lo spazio dedicato a talk e workshop sarà l’Ostello Antagonisti, mentre in piazza ci sarà la mostra mercato con bancarelle di artigiani e piccoli commercianti.

L’obiettivo del programma artistico si riconferma duplice: da un lato, dare la possibilità a pubblico e ospiti di scoprire la comunità e i paesaggi della Valle Varaita; dall’altro, offrire agli abitanti locali un affaccio su nuove pratiche artistiche, sociali e culturali che si sviluppano principalmente nelle grandi città e che spesso faticano ad arrivare nella provincia più profonda.

Protagonista di Respiri sarà sempre la musica (soprattutto quella elettronica) con live e dj set: dall’hyper-pop sintetico di Faccianuvola al sound sudamericano e caraibico di Lavalamp, dalle ritmiche spezzate e le linee ipnotiche del duo Amore Audio alla magia dub e techno dei dj Anasbri e Coccola. Non ci si priva però del suono delle chitarre e del legno sul rullante, con il sound compatto e multiforme de Lo Straniero fra art rock e musica d'autore, l’energia e la ruggine post-punk dei Best Before, i morbidi fraseggi indie-rock e folk dei Farina Tree, e molti altri.

Oltre alla musica, saranno tantissime le attività per vivere Melle insieme, immersi nella natura o con uno sguardo rivolto a ciò che accade nel mondo. Un denso programma di talk, laboratori ed esposizioni proporrà al pubblico poesia, arte visiva, meditazione, ma anche un confronto su temi sociali e politici di forte attualità (tra cui CPR, Palestina, ecologia e decrescita).

[Talk durante il festival "Respiri", fotografia di William Fazzari]

Anche quest’anno cibo e bevande quasi a km zero: il vino dell’azienda buschese Braccia Rese e la birra firmata Antagonisti, con la new entry “Apnea”, una bionda pils creata appositamente per Respiri. Tutte le proposte gastronomiche saranno a cura degli Antagonisti e della pizzeria La Malcontenta di Brossasco – non mancheranno proposte vegetariane e vegane.

Per chi vorrà godersi tutto il festival e la bellezza delle montagne che circondano Melle sarà possibile rivolgersi alle strutture ricettive presenti sul territorio: B&B, appartamenti, campeggi con piazzole camper e area tende.

Le serate di musica live e dj set saranno ad offerta libera.

Talk ed esposizioni saranno gratuite, mentre alcuni laboratori saranno su prenotazione e a pagamento (maggiori informazioni sui social di Respiri).



Respiri è un progetto dell’associazione affiliata Arci Collettivo Altrove, i cui membri vivono tra la provincia di Cuneo e Torino. Il festival è realizzato in partnership con Pro Loco Melle e Antagonisti. Con il patrocinio di: Comune di Melle, Unione Montana Valle Varaita, Terres Monviso, Riserva della Biosfera del Monviso, BIM e Consorzio del Toumin Dal Mel. Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Valverbe, Monfort Ottica Saluzzo, Bernardi Sport, Viviano Salumificio, La.Ra. srl.



Per maggiori informazioni

Instagram: @respirifestival_melle

Email: info@respirifestival.it



