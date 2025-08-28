 / Sport

Sport | 28 agosto 2025, 12:31

Calcio femminile: la Freedom FC Women ingaggia Micol Casella

La Freedom FC Women è lieta di annunciare ufficialmente l'ingaggio di Micol Casella. 

Terzino classe 2006, cuneese, Micol ha iniziato a giocare a calcio da piccola nel Pedona Calcio di Borgo San Dalmazzo, prima del passaggio alla Juventus con cui ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, partendo dall'Under 12 fino ad arrivare alla Primavera: proprio con l'Under 19 bianconera, ha centrato un incredibile double, vincendo Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2024-25. 

Ora, la sfida con la Freedom FC Women, a Cuneo: Micol Casella ha regolarmente svolto la preparazione con la Serie B di mister Vincenzo De Martino in vista dell'inizio del campionato.

comunicato stampa

