Sport | 28 agosto 2025, 11:27

Meteo avverso: annullata la Briançon – Cuneo, quinta tappa della Haute Route Alpes

La frazione era in programma per la giornata odierna, giovedì 28 agosto

La Prefettura di Briançon, preso atto delle avverse condizioni meteorologiche registrate in data odierna sui valichi del Colle dell’Izoard e del Colle dell’Agnello, ha disposto con ordinanza l’annullamento della 5ª tappa Briançon – Cuneo, della Haute Route Alpes, programmata per oggi, giovedì 28 agosto.

La decisione è stata assunta a tutela della sicurezza degli atleti, dello staff organizzativo e del pubblico, in considerazione dell’impraticabilità dei percorsi e dell’impossibilità di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

L’Organizzazione esprime rammarico per il disagio arrecato a squadre, partecipanti e spettatori, ringraziando al contempo le Autorità e tutti coloro che hanno collaborato nella gestione della situazione.

Ulteriori informazioni relative al prosieguo della manifestazione saranno comunicate tempestivamente attraverso i canali ufficiali.

