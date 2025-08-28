Meteo avverso: annullata la Briançon – Cuneo, quinta tappa della Haute Route Alpes

La Prefettura di Briançon, preso atto delle avverse condizioni meteorologiche registrate in data odierna sui valichi del Colle dell’Izoard e del Colle dell’Agnello, ha disposto con ordinanza l’annullamento della 5ª tappa Briançon – Cuneo, della Haute Route Alpes, programmata per oggi, giovedì 28 agosto.

La decisione è stata assunta a tutela della sicurezza degli atleti, dello staff organizzativo e del pubblico, in considerazione dell’impraticabilità dei percorsi e dell’impossibilità di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

L’Organizzazione esprime rammarico per il disagio arrecato a squadre, partecipanti e spettatori, ringraziando al contempo le Autorità e tutti coloro che hanno collaborato nella gestione della situazione.

Ulteriori informazioni relative al prosieguo della manifestazione saranno comunicate tempestivamente attraverso i canali ufficiali.