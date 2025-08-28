Pallapugno: la Coppa Italia degli Allievi è del Bubbio

È del Bubbio la Coppa Italia degli Allievi, partita che ha aperto ad Andora le finali in Liguria.

La quadretta della Langa astigiana debutta con tre giochi consecutivi (l’ultimo alla caccia unica), quella villanovese muove il tabellone, ma Mario Defilippi e compagni ripartono con grande determinazione per l’1-6 al riposo. Un gioco per parte in avvio di ripresa, 2-7, poi la Pro Paschese A tenta la rimonta con tre giochi di fila, 5-7, ma il Bubbio piazza la stoccata vincente per il 5-8 finale. Premiazioni sul campo con la vicepresidente del Consiglio federale della Fipap Stefania Toselli e il consigliere Bruno Aimar, il direttore del Centro tecnico federale Alberto Bonelli e gli assessori della Città di Andora, Monica Risso e Ilario Simonetta.



Allievi - Finale

Pro Paschese A-Bubbio 5-8



PRO PASCHESE A : Patrick Calandri, Pietro Boetti, Alessandro Baracco, Matteo Vinai (Francesco Penna). Dt: Sergio Gasco.

BUBBIO : Mario Defilippi, Roberto Arsov, Alessandro Cirio, Walter Barbero (Tommaso Nimot). Dt: Massimo Balocco.

ARBITRI : Sergio Giovanni Olivieri e Piera Basso.