 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 28 agosto 2025, 12:06

Pallapugno: l'Amici del Castello vince la Coppa Italia Femminile

Nella finale di Andora, Rebecca Klippl e compagne superano la San Leonardo, costruendo il successo nella ripresa

Pallapugno: l'Amici del Castello vince la Coppa Italia Femminile

La Coppa Italia Femminile va ad arricchire la bacheca dell’Amici del Castello

Nella finale di Andora, Rebecca Klippl e compagne superano la San Leonardo, costruendo il successo nella ripresa. Le imperiesi, infatti, trovano un break in avvio, 3-0, vengono riprese, ma riescono comunque ad andare al riposo in vantaggio di due lunghezze (5-3). Cambio di passo dell’Amici del Castello nella seconda frazione: subito l’aggancio che mette pressione alle avversarie che stentano a trovare le giuste contromisure: 5-9 il finale. 

Premiazioni sul campo con i vicepresidenti del Consiglio federale della Fipap, Marco Scajola e Stefania Toselli, oltre al vicesindaco e agli assessori della Città di Andora: Daniele Martino, Monica Risso e Ilario Simonetta.

Femminile - Finale
San Leonardo-Amici del Castello 5-9

SAN LEONARDO: Nathalia Di Curzio, Martina Giubergia, Madeleine Di Curzio, Clara Sturloni. Dt: Claudio Motosso.
AMICI DEL CASTELLO: Rebecca Klippl, Lorenza Mignone, Enrica Taramasco, Nicole Bottino (Alessia Masieri. Dt: Fabio Novaro Mascarello.

ARBITRI: Piera Basso e Sergio Giovanni Olivieri.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium