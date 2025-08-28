Pallapugno: l'Amici del Castello vince la Coppa Italia Femminile

La Coppa Italia Femminile va ad arricchire la bacheca dell’Amici del Castello.
Nella finale di Andora, Rebecca Klippl e compagne superano la San Leonardo, costruendo il successo nella ripresa. Le imperiesi, infatti, trovano un break in avvio, 3-0, vengono riprese, ma riescono comunque ad andare al riposo in vantaggio di due lunghezze (5-3). Cambio di passo dell’Amici del Castello nella seconda frazione: subito l’aggancio che mette pressione alle avversarie che stentano a trovare le giuste contromisure: 5-9 il finale.
Premiazioni sul campo con i vicepresidenti del Consiglio federale della Fipap, Marco Scajola e Stefania Toselli, oltre al vicesindaco e agli assessori della Città di Andora: Daniele Martino, Monica Risso e Ilario Simonetta.
Femminile - Finale
San Leonardo-Amici del Castello 5-9
SAN LEONARDO: Nathalia Di Curzio, Martina Giubergia, Madeleine Di Curzio, Clara Sturloni. Dt: Claudio Motosso.
AMICI DEL CASTELLO: Rebecca Klippl, Lorenza Mignone, Enrica Taramasco, Nicole Bottino (Alessia Masieri. Dt: Fabio Novaro Mascarello.
ARBITRI: Piera Basso e Sergio Giovanni Olivieri.