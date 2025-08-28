Stabilite le semifinaliste del torneo “Alba dei campioni” Under 16

Le ultime partite dei gironi eliminatori hanno decretato le squadre che domani si giocheranno l’accesso alla finale della 4a edizione del torneo di calcio “Alba dei Campioni” riservato alla categoria Under 16.

Nella partita disputata al campo “Augusto Manzo” di Alba, l’Inter ha ribaltato la classifica del primo girone, sconfiggendo la Lazio per 3-0. Nonostante la sconfitta i biancoazzurri accedono comunque alle semifinali essendo la migliore delle seconde per differenza reti rispetto al Torino, sconfitto al “Paschiero” di Cuneo dal Milan per 3-1 e con gli stessi 3 punti in classifica.

Nel terzo girone, nessun problema per l’Atalanta che strapazza la Juventus 6-0 e si presenta come una delle favorite alla vittoria finale.

Gli abbinamenti fra le quattro qualificate saranno sorteggiati in serata.

Le semifinali si giocheranno domani, venerdì 29 agosto, entrambe ad Alba, alle ore 16.30 e 18.45.

La finalissima è programmata sabato 30 agosto alle 17 sempre nello stadio “Augusto Manzo” di San Cassiano ad Alba.

Ricordiamo che il prestigioso torneo, organizzato dalla Fondazione “Vialli e Mauro” in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 è patrocinato dai comuni di Cuneo e Alba, dalla Regione Piemonte ed è supportato dalla Fondazione CRC, con il prezioso contributo delle società Albese 1917, Area Calcio Alba Roero e Stella Maris.

Il fine è contribuire a sostenere l’Istituto Candiolo – IRCCS per l’acquisto di nuovi endoscopi, migliorando la qualità delle cure e l’efficienza dei percorsi clinici dei pazienti.