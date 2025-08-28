 / Sport

Vuelta: brutta caduta per Matteo Sobrero nella cronosquadre di Figueres

Un frame del filmato pubblicato da Eurosport.it

Matteo Sobrero sfortunato nella cronosquadre di Figueres, quinta tappa della Vuelta a España 2025, la prima in terra spagnola dopo il prologo tra Italia e Francia.

L'albese della Red Bull Bora Hansgrohe è incappato in una brutta caduta dopo il primo intermedio in seguito ad un contatto con la ruota di un compagno di squadra che lo precedeva.

Sobrero è caduto sull'asfalto rotolandosi per qualche metro prima di essere soccorso.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi ed è riuscito comunque a terminare la frazione.

redazione

