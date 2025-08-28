 / Viabilità

Viabilità | 28 agosto 2025, 10:57

Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Umberto I, via Accademia degli Innominati, via Bellini e via Puccini

Il 1° settembre divieto di transito e sosta per lavori di scavo Italgas

Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Umberto I, via Accademia degli Innominati, via Bellini e via Puccini

Causa ingresso gru in cortile privato, il giorno 1 settembre, dalle 8.30 alle 11.30, vigerà divieto di transito e sosta in via Umberto I, nel tratto tra via Magenta e via Verdi a Bra. I residenti del tratto in oggetto e di via Santa Croce potranno circolare a doppio senso di marcia, solo per accedere ai luoghi privati di sosta e con le dovute cautele.

Sempre a Bra, per lavori di scavo per conto di Italgas, sempre lunedì 1 settembre, vigerà divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in via Accademia degli Innominati, via Bellini e via Puccini, dalle ore 8 e fino a termine dell’intervento.

