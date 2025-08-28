Quartiere San Paolo, al via una serie di riasfaltature

Al via da martedì 2 settembre una serie di riasfaltature che interesseranno l’altipiano, in particolare nella zona del quartiere San Paolo. Saranno eseguite dalla ditta Tomatis per conto di High Power – in accordo con gli uffici comunali competenti - e dureranno circa tre settimane, condizioni meteo permettendo. Saranno posizionati cartelli di divieto per le fresature, seguiti dai pannelli integrativi con le successive date per l’asfaltatura ed il rialzo pozzetti e segnaletica orizzontale. A seguire sarà eseguita la segnaletica orizzontale ed il rialzo pozzetti.

Le vie interessate saranno: via Carolina Invernizio, via Carlo Barbero, via Arturo Felici, via Scagliosi, via L. Ferrero, via Pavese, via Cavallo e via Ghedini. Per le tre settimane, dal 2 al 19 settembre, viale degli Angeli sarà riaperto al traffico veicolare affinché i lavori non impattino in maniera significativa sulla viabilità della zona.

L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con apertura serale/notturna delle strade per i residenti. Sarà sempre garantito il transito dei mezzi pubblici.