| 28 agosto 2025, 18:59

Atalanta, il percorso in Champions League: Juric sfiderà il Chelsea e il Psg

L'Atalanta ha scoperto il proprio percorso nella Champions League 2025/26. Il sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, ha rivelato le avversarie della fase campionato della massima competizione europea, in cui la Dea si candida a sorpresa e protagonista. Il club bergamasco, che ha accolto Ivan Juric come sostituto di Gian Piero Gasperini in panchina, ha iniziato la sua stagione con un deludente pareggio casalingo con il neopromosso Pisa, che ha strappato un 1-1 al Gewiss Stadium nella prima giornata di Serie A. 

 

Questo il percorso dell'Atalanta nella prossima Champions League: Chelsea e Psg dalla prima fascia, poi Bruges, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Bilbao e Union St. Gilloise. Ecco l'elenco di tutte le sfide dell'edizione 2025/26 del torneo, tra casa e trasferta: 

Atalanta-Chelsea 

Psg-Atalanta 

Atalanta-Bruges 

Eintracht Francoforte-Atalanta 

Atalanta-Slavia Praga 

Marsiglia-Atalanta 

Atalanta-Athletic Bilbao 

Union Saint Gilloise-Atalanta 

 

