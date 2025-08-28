Sinner vola al 3° turno a New York, avanza anche Musetti

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono approdati al terzo turno degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park. Il numero uno del mondo, campione lo scorso anno a New York, ha liquidato in tre set Alexei Popyrin, in due ore di gioco. 6-3 6-2 6-2 il punteggio in favore dell'altoatesino, che esce dal campo senza break subiti. Al prossimo turno l'azzurro affronterà il canadese Denis Shapovalov, numero 27 del tabellone, oggi vincitore contro il francese Valentin Royer con lo score di 7-6 (6) 3-6 7-6 (4) 6-3."Ero concentrato e motivato nel giocare il mio miglior tennis possibile. Sono contento di aver vinto queste due partite senza perdere un set. Ho avuto l'impressione di non aver servito bene, ma in risposta ho fatto una buona partita", ha detto Sinner dopo la vittoria contro Popyrin.Per Musetti pure una vittoria convincente in tre set. Il tennista toscano, decima testa di serie del tabellone e numero dieci del mondo, ha liquidato facilmente il belga David Goffin, eguagliando così il risultato ottenuto nella passata edizione del Major statunitense. 6-4 6-0 6-2 il punteggio in favore dell'azzurro, che al terzo turno attende il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e Jenson Brooksby."In questa partita ho capito che non si possono avere dei cali di tensione in nessun momento di ogni match. Ero un pò arrabbiato con me stesso per l'inizio del terzo set ma sono riuscito a ribaltare il risultato. Ho giocato in maniera più aggressiva. Spero di arrivare lontano qui a New York. Ringrazio il pubblico per il supporto", ha affermato Musetti, dopo la vittoria contro Goffin.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).