Al via il nuovo corso per diventare Operatore Socio-Sanitario (OSS) al CfpCeMon

Torna sul territorio cebano-monregalese il corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario (OSS), organizzato dal Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese in convenzione con il C.S.S.M. – Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese, il Servizio Socio-Assistenziale dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida e l’ASL CN1.

La figura dell’Operatore Socio-Sanitario riveste un ruolo sempre più centrale nei servizi alla persona: l’OSS si occupa infatti di rispondere ai bisogni primari degli utenti, favorendone il benessere e l’autonomia, sia in contesti sociali che sanitari.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 1000 ore, articolate in 545 ore di lezioni teoriche, 440 ore di stage presso strutture convenzionate e 15 ore dedicate all’esame finale. L’iniziativa si rivolge a giovani maggiorenni e ad adulti inseriti nel Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori).

Il corso si svolgerà nel territorio cebano-monregalese, con l’obiettivo di formare nuove figure qualificate da inserire in un settore che, anche a livello locale, manifesta un crescente bisogno di professionalità.

Le iscrizioni saranno possibili sul sito del CFP Cebano Monregalese da lunedì 1 settembre alle ore 9:00 fino a lunedì 22 settembre alle ore 17:00. Per ulteriori dettagli sul bando OSS e sulle modalità di iscrizione è possibile rivolgersi alle sedi di riferimento di Ceva (0174 701284) e Mondovì (0174 42135) oppure consultare il sito: https://cfpcemon.it/v/formazione/operatore-sociosanitario-programma-gol