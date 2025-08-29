Il medico cebano Franco Ripa commissario straordinario al "Regina Margherita" di Torino

È stato nominato negli scorsi giorni dalla Regione Piemonte il nuovo commissario straordinario dell'ospedale infantile "Regina Margherita" di Torino, si tratta del dottor Franco Ripa, da sempre molto legato a Ceva, città in cui ha vissuto a lungo, partecipando attivamente alle attività del paese.

Ripa, classe 1959, specializzato in Igiene e medicina preventiva presso l’Università degli Studi di Torino. Nel corso degli anni ha svolto attività di docente in oltre 50 corsi relativi alla formazione universitaria e alla formazione degli operatori sanitari. Tra gli importanti incarichi, è stato direttore della Struttura Complessa Controllo di Gestione dell’ASL 9 di Ivrea, lavorando anche presso le Direzioni Sanitarie dei presidi ospedalieri “Agnelli” di Pinerolo (ASL 10 Pinerolo), “Martini” di Torino (ASL 2 Torino), “Molinette” di Torino (ASO San Giovanni Battista di Torino).

La Regione ha affidato al dottor Ripa, dirigente del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, l’incarico di commissario straordinario con mandato specifico di completare il processo di scorporo. La nomina è stata annunciata contestualmente a quella del dottor Livio Tranchida, che lascerà Cuneo per intraprendere l'incarico di direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Per entrambi l’avvio dell’incarico è fissato al 1° settembre. Ripa manterrà l'incarico fino alla designazione del nuovo direttore generale.

Il dottor Ripa ha un saldo legame con Ceva, dove è stato tra i promotori del Palio dei Rioni, collaborando attivamente all'evento.

"Siamo orgogliosi che il dottor Ripa, che ha avuto un legame forte con la nostra città e che ha già ricoperto ruoli di assoluto prestigio in ambito sanitario, sia stato chiamato a rivestire un incarico così importante - commenta il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -. A lui giungano le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro dall'Amministrazione comunale cebana".