Roccaforte Mondovì, la squadra forestale ripristina la Fonte della Gareisa

Si sono concluse in questi giorni le operazioni di pulizia e ripristino alla Fonte della Gareisa, nel Comune di Roccaforte Mondovì. L'area, molto frequentata sia dai residenti che dai visitatori per l’approvvigionamento di acqua, è stata pulita e ripristinata dalla squadra Valli Monregalesi del gruppo Forestale della Regione Piemonte, composta da Aurelio Faggio, Alessandro Caramello, Giovanni Cerato , Vola Davide e Francesco Alciati.

"Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento alle Squadre Forestali Regionali del Piemonte per il prezioso e costante lavoro di cura e manutenzione del nostro territorio - dicono dall'amministrazione comunale -. Il loro impegno, la professionalità e la dedizione contribuiscono in maniera concreta alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio naturale di Roccaforte Mondovì. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che merita di essere riconosciuto e apprezzato da tutta la comunità".

L’Amministrazione comunale conferma così la propria riconoscenza e rimarca l’importanza della collaborazione con le Squadre Forestali Regionali, esempio concreto di servizio e vicinanza al territorio.