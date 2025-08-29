"Schi-na cinà", Dogliani premia chi ha scelto la terra

Agricoltura, cultura, territorio: sono i tre pilastri inscindibili della Langa doglianese e i valori che celebra “Schi-na Cinà”, iniziativa giunta alla 29esima edizione e promossa dal Comitato festeggiamenti di Borgata Casale e dall’Amministrazione comunale di Dogliani, con il sostegno di Coldiretti Cuneo.

Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 20.30, nel teatro Sacra Famiglia di Dogliani Castello, andrà in scena la cerimonia di assegnazione dei premi “Schi-na cinà” e “Schi-na cinà nel mondo”. Il primo è assegnato a chi alle comodità, ai servizi e alle lusinghe della città, ha preferito le fatiche della vita di campagna, il secondo a chi si impegna a valorizzare il mondo agricolo e i suoi prodotti oltre i confini della nostra terra.

Negli ultimi anni il riconoscimento “Schi-na cinà” è andato a Marina Di Cianni, Daniele Giachello e Brunella Ravera, protagonisti di un ritorno alla terra fra i vigneti e noccioleti del Doglianese. “Schi-na cinà nel mondo” ha premiato nelle ultime edizioni il celebre divulgatore dell’arte panificatoria sul piccolo schermo Fulvio Marino, il volto storico dell’informazione in TV Beppe Gandolfo, e il professore universitario Alberto Alma, coordinatore di importanti progetti nazionali e internazionali su cimice asiatica, cinipide del castagno e flavescenza dorata.

A quasi trent’anni dalla prima edizione, la manifestazione si conferma un’intuizione attualissima ed è più vivo che mai l’entusiasmo degli ideatori, il “poeta contadino” Valter Costamagna e l’attuale Assessore all’Agricoltura di Dogliani, Carlo Gabetti.

“Ricordare l’importanza di nuovi insediamenti in agricoltura nei nostri territori è fondamentale. Qui si vive di bellezza: bellezza dei paesaggi, bellezza del patrimonio enogastronomico e della cultura che li accompagna. Tutto questo è possibile solo grazie agli agricoltori, viticoltori e allevatori che presidiano e mantengono le nostre Langhe un luogo ricercato e invidiato dal resto del mondo. Non a caso questo territorio è diventato patrimonio UNESCO: un riconoscimento che nasce dall’impegno quotidiano di chi lavora la terra, tutela l’ambiente e valorizza le eccellenze locali. Ringrazio Coldiretti Cuneo per il sostegno, Valter Costamagna, Carlo Gabetti e tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere Dogliani un esempio di sostenibilità, crescita e identità” dichiara Claudio Raviola, Sindaco di Dogliani.

“Da sempre Coldiretti sostiene Schi-na Cinà, che è molto più di una celebrazione simbolica. È un atto di riconoscimento del coraggio e della determinazione di chi ha lasciato un impiego certo per tornare a lavorare la terra e a produrre eccellenze e di chi si impegna a mantenere viva e vitale l’anima contadina delle nostre colline” sostiene Marco Bongiovanni, Presidente Coldiretti di Zona Mondovì.

Seguirà la consegna dei premi una degustazione di prodotti locali offerta da Cantina del Dolcetto di Dogliani, Cantina Produttori in Clavesana e Bovinlanga.