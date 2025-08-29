“Viota” di Mondovì: da lunedì 1° settembre al via il ripristino di una parte del manto stradale

A partire da lunedì 1° settembre il tratto iniziale della “Viota”, la storica stradina pedonale che unisce via Cottolengo a via Enzo Tortora, sarà interessata da un nuovo intervento di ripristino del manto stradale. In particolare, i lavori si concentreranno sul tratto prospiciente via Cottolengo, danneggiato un anno e mezzo fa da un violento nubifragio che aveva interessato l’intera città di Mondovì.

"Prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per riqualificare, manutenere e mettere in sicurezza l’intera rete viaria comunale, senza tralasciare le arterie pedonali - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora -. Dopo gli appositi interventi di salvaguardia strutturale e di canalizzazione delle acque meteoriche realizzati nei mesi scorsi in seno al macro-intervento di “Rendis”, la “Viota” verrà nuovamente interessata da un’attività di ripristino del manto stradale, con specifico riferimento al tratto asfaltato che ha inizio da via Cottolengo. Un provvedimento resosi necessario dopo i danni idrogeologici dello scorso anno, che consentirà di migliorare la fruizione dello storico collegamento pedonale tra Breo e Piazza. Al fine di riportare l’intera “Viota” ai fasti di un tempo, inoltre, nei prossimi mesi verranno stanziate nuove e ulteriori risorse utili a completare la messa in sicurezza complessiva di tutto l’itinerario"».