Cordoglio a Saluzzo per la morte di Silvano Canavese, grande artigiano del settore idraulico

Cordoglio a Saluzzo per la morte, questa mattina ( venerdì 29 agosto) di Silvano Canavese, fondatore dell’azienda "Canavese Impianti" (oggi Canavese Comfortable), conosciuto in tutta la Provincia.

Aveva 78 anni ed è stato uno dei grandi artigiani saluzzesi nel settore dell’idraulica.

“Hai donato amore alla tua famiglia e hai insegnato l’amore per il lavoro” le parole che accompagnano il necrologio esprimono la sua filosofia di vita dedicata alla professione e ai suoi cari che lo hanno assistito durante le ore di vita.

Dopo il pensionamento si è dedicato anche al volontariato presso la Croce Verde di Saluzzo ed è stato un alpino di storica generazione, una presenza costante in tutti i raduni associativi.

Lascia la moglie Elsa, la figlia Chiara (titolare dell’asilo il Giardino di San Nicola), il figlio Paolo, ora alla guida dell’azienda di famiglia, il genero Paolo, la nuora Anna e Alice, Marta e Luigi, gli amati nipoti con i quali ha condiviso molto del suo tempo libero.

I funerali avranno luogo lunedì 1 settembre alle 10, presso la Parrocchia di Sant’Agostino, il rosario sarà recitato domenica 31 agosto alle 20 nella stessa chiesa.

E’ possibile dare l’ultimo saluto a Silvano presso la “Casa del Commiato” Calosso-Demaria in via San Nicola.