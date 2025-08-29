 / Cronaca

Cronaca | 29 agosto 2025, 18:31

La Regione Piemonte avverte i cittadini: "Attenti alle truffe"

"Sedicenti operatori di un ente regionale di gestione dell’energia elettrica chiedono il trasferimento della fornitura di elettricità a tale società in cambio di uno sconto sulla bolletta e minacciano il pagamento di penali in caso di mancata adesione"

La Regione Piemonte mette in guardia i cittadini in merito ad un tentativo di truffa: sono arrivate da Federconsumatori segnalazioni riguardanti telefonate di sedicenti operatori di un ente regionale di gestione dell’energia elettrica che chiedono il trasferimento della fornitura di elettricità a tale società in cambio di uno sconto sulla bolletta e minacciano il pagamento di penali in caso di mancata adesione.

Ovviamente, la Regione non ha mai attivato simili iniziative e pertanto invita a non prestare ascolto a proposte di questo genere.

