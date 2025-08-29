Sommariva del Bosco, resta grave la 25enne coinvolta nell'incidente sulla Provinciale 29

Rimangono gravi le condizioni di V.B., la 25enne coinvolta nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 28 agosto, lungo la Strada Provinciale 29 a Sommariva del Bosco. La giovane è ricoverata al CTO di Torino con prognosi riservata per i gravi traumi riportati nello scontro.

L'incidente era avvenuto intorno alle 15.30 nel tratto che collega Sommariva a Ceresole, in direzione Madonna del Pilone, e aveva visto coinvolti l'auto guidata dalla ragazza e un furgoncino. La 25enne era stata soccorsa sul posto e successivamente elitrasportata in codice rosso al CTO torinese.

Sul luogo del sinistro erano intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco con una squadra di Alba e i volontari di Racconigi per la messa in sicurezza della strada. Le cause dell'incidente restano in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.