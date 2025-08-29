 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 29 agosto 2025, 19:30

Cuneo Oltrestura: tutti pronti i mister per la stagione 2025/2026

Una squadra di allenatori che rappresenta la guida tecnica ma che è anche un punto di riferimento educativo per centinaia di giovani che ogni anno indossano la maglia biancorossa.

Dopo la riunione dei primi di agosto, il Cuneo Oltrestura è pronto a presentare ufficialmente i mister che guideranno i ragazzi dalla fine di settembre fino a maggio 2026. Un momento importante che segna l’avvio di una nuova annata sportiva carica di entusiasmo, energia e voglia di crescere insieme.

Lo spirito è quello di sempre: accompagnare i giovani calciatori in un percorso che va ben oltre il campo. Allenarsi significa imparare a rispettare i compagni, gli avversari, le regole e se stessi. Crescere nella lealtà, nello spirito di squadra e nella determinazione, sono 3 valori che da sempre contraddistinguono il Cuneo Oltrestura e che rappresentano il vero cuore del nostro progetto sportivo e umano.

I mister, carichi e motivati, sono pronti a trasmettere tutto questo ai ragazzi, con competenza, passione ed esperienza:

  • 2010: Aldo Molino
  • 2011: Claudio Bertaina
  • 2012: Zydane Boukhench
  • 2013: Marco Ricci
  • 2014: Kevin Pistoi
  • 2015: Giovanni Fenoglio
  • 2016: Pasquale Ruotolo
  • 2017: Luca Armando
  • 2018: Cristian Lerda
  • 2019-2020-2021: Fabrizio Migliardi

Programma inizio allenamenti:

  • 2013-2014-2015-2017 hanno iniziato il 25 agosto
  • 2011 ha iniziato il 25 agosto
  • 2010-2012 iniziano il 26 agosto
  • 2018-2019-2020-2021 inizierà il 10 settembre

Il Cuneo Oltrestura crede infatti che il calcio sia prima di tutto un’opportunità di crescita personale: un terreno fertile dove imparare a condividere, a faticare insieme, a gioire dei successi e a reagire con coraggio alle difficoltà.

 

C.S.

