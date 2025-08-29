Settembre alle Opere Pie Droneresi: un mese di eventi per gli ospiti della Casa di Riposo

Sarà un settembre ricco di eventi speciali quello che sarà vissuto alla RSA Opere Pie Droneresi.

Nel mese in cui ricorrono le festività patronali di Dronero e dei Comuni limitrofi, da cui proviene la maggior parte degli ospiti della Residenza, la Casa di Riposo fa rivivere i festeggiamenti al suo interno e diventa luogo dove trascorrere e condividere momenti particolari di gioia e fraternità. Proprio come in una lunga festa patronale durante il mese saranno infatti proposti eventi caratteristici di ogni aspetto dedicati agli ospiti ma aperti a tutti.

Si partirà sabato 6 settembre con lo spettacolo del trio musicale “I 3 DIESIS”, un graditissimo ritorno dopo il gran successo in occasione della “Giornata dei Balocchi” dello scorso 31 maggio. Seguirà l’apericena di mercoledì 10 con gli amici del “Caffè Alzheimer” che presenteranno le attività 2025-2026 che le Opere Pie Droneresi hanno l’onore e la fortuna di ospitare presso i locali della loro Struttura.

Per solennizzare le feste giovedì 11 verrà celebrata la Santa Messa ad onore della Patrona Madonna di Ripoli e Foglienzane, presieduta dal Vescovo di Saluzzo sua Eccellenza Monsignor Cristiano Bodo; lunedì 15 ci sarà poi il tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Ripoli organizzato in collaborazione con i colleghi del San Camillo.

Dopo un anno di impaziente attesa mercoledì 17 tornerà la rassegna dei cavalli Merens realizzata in collaborazione con l’omonima Associazione. Il fine settimana del 19-21 vedrà le Opere Pie partecipi della grande ricorrenza celebrativa di tutto il Volontariato del Comune di Dronero; a conclusione la Festa di Struttura di lunedì 22 animata dal gruppo “Gli Amici di Mauro”.

In cooperazione con la Ditta Markas che si occupa del servizio di ristorazione della Casa di Riposo all’interno della quale gestisce un importante centro cottura punto riferimento per tutto il territorio, oltre all’apericena verrà offerto un dolce per ogni occasione, perché “non è festa senza dolce”.

L’Ente Opere Pie Droneresi in stretta collaborazione con la Cooperativa Gesac di Cuneo ha voluto organizzare questo mese di eventi speciali, che si vanno ad aggiungere alle già numerose attività settimanali di animazione proposte, per offrire ulteriori momenti di felicità agli ospiti della Struttura, in condivisione con i familiari e tutti coloro che desidereranno partecipare.

Il Direttore di Struttura dott. Diego Bertola ringrazia di cuore tutte le persone che a vario titolo con il loro operato permetteranno la realizzazione di questo meraviglioso Settembre alle Opere Pie; in particolar modo esprime immensa riconoscenza al prezioso e instancabile operato dei numerosi volontari che con generosità e dedizione si spendono ogni giorno per il bene dei degenti, senza di loro non sarebbe possibile tutto questo.

Grazie al lavoro, all’impegno, alla passione e alla solidarietà di tutti si potranno far vivere delle giornate veramente speciali e di festa agli ospiti della Struttura portando loro l’affetto e la vicinanza del territorio. Ricordiamo che le Opere Pie Droneresi sono “Casa di Tutti aperta a Tutti”, perciò vi invitiamo a vivere questo settembre insieme a noi e vi aspettiamo numerosi.