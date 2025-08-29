Arriva la nuova crypto presale Pepenode, la prima meme coin mine to earn

Il mercato delle criptovalute continua a rinnovarsi con progetti che uniscono utilità e intrattenimento, e tra questi si distingue Pepenode, la prima meme coin “mine-to-earn” mai realizzata.

A differenza di molte iniziative che si affidano unicamente al marketing e all’hype della community, Pepenode introduce un modello inedito che fonde dinamiche di mining virtuale, meccanismi DeFi e gamification.

Dunque, l’idea alla base è quella di trasformare il concetto stesso di meme coin, offrendo un ecosistema che non si limita al lato speculativo, ma che premia attivamente l’interazione e l’ottimizzazione.

Una meme coin innovativa con approccio “mine-to-earn”

Pepenode nasce per distinguersi nel mercato delle meme coin grazie a un concetto unico: il mining virtuale gamificato.

Questo sistema consente di “estrarre” token PEPENODE non tramite hardware costoso o consumo energetico eccessivo, ma attraverso un’esperienza interattiva basata su nodi digitali.

In particolare, ogni utente inizia con una sala server vuota, che rappresenta una base di partenza personalizzabile.

Dopodiché, acquistando nodi di mining, è possibile attivare un rendimento che dipende dalle caratteristiche dei nodi stessi e dalla capacità di combinarli in modo strategico.

In generale, le funzionalità principali di Pepenode possono essere riassunte in cinque pilastri:

Sala server virtuale: punto di partenza per costruire operazioni di mining.

Nodi di mining: risorse digitali uniche, acquistabili e aggiornabili.

Configurazioni ottimizzabili: combinazioni strategiche che aumentano la resa.

Flessibilità operativa: possibilità di scalare aggiungendo nodi o uscire vendendoli.

Ecosistema dinamico: la crescita collettiva genera un ciclo virtuoso di domanda e competitività.

Invece, la caratteristica distintiva è la possibilità di vendere i nodi in qualsiasi momento, recuperando i token e garantendo così liquidità immediata.

Questo meccanismo, insieme al processo di burning automatico che elimina il 70% dei token spesi per gli upgrade, conferisce sostenibilità al sistema.

Quindi, in un mercato saturo di meme coin senza reale utilità, Pepenode punta a coinvolgere la community con dinamiche interattive, mantenendo vivo l’interesse anche durante la fase di prevendita.

Come funziona Pepenode e la sua tokenomics

Il funzionamento di Pepenode si basa su un sistema semplice ma ingegnoso. Infatti, attraverso un’interfaccia web accessibile con wallet compatibili come MetaMask, è possibile acquistare nodi digitali che generano hashpower, simulando il mining reale.

I progressi e le statistiche vengono mostrati in tempo reale, eliminando le complessità tecniche tipiche del mining tradizionale.

Dunque, le caratteristiche principali del progetto possono essere sintetizzate nella tabella seguente:

Questa struttura dimostra l’intento di creare un progetto trasparente e sostenibile. Infatti, non sono previsti round privati né allocazioni riservate, un aspetto che differenzia Pepenode da molte presale esclusive.

Inoltre, la possibilità di mettere in stake i token per generare reddito passivo aumenta ulteriormente l’attrattiva, soprattutto per chi cerca rendimenti elevati.

Inoltre, il gioco di mining off-chain rappresenta un ulteriore punto di forza. Infatti, gli utenti non devono attendere il lancio ufficiale per sperimentare la piattaforma, il che mantiene alto il coinvolgimento e contribuisce a una crescita organica della community.

Dunque, grazie a questa offerta di mercato il progetto ha attirato l’attenzione di una community in crescita, coinvolgendo anche diversi influencer e youtuber famosi che hanno recensito il progetto sui propri canali social.

Roadmap e partecipazione alla presale

Il percorso di Pepenode è stato strutturato in fasi ben definite, con obiettivi chiari che ne evidenziano la visione a lungo termine. La roadmap si articola come segue:

Fase 1: prevendita e accesso al mining off-chain.

Fase 2: lancio ufficiale del token e listing sugli exchange.

Fase 3: introduzione di NFT e applicazione mobile.

Fase 4: partnership con progetti meme consolidati e nuove ricompense.

Partecipare alla presale è un processo semplice, reso accessibile a diversi tipi di investitori. I passaggi principali sono:

Visitare il sito ufficiale di Pepenode .

Collegare un portafoglio Web3 compatibile (MetaMask o simili).

Scegliere il metodo di pagamento (ETH, BNB, USDT o carta di credito).

Inserire l’importo desiderato e completare la transazione.

Abilitare eventualmente lo staking per generare subito rendite passive.

Dunque, con un prezzo iniziale particolarmente basso e un ecosistema pensato per la sostenibilità, Pepenode si candida a diventare una delle meme coin più interessanti del 2025.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.





