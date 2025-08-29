“18+1, diciotto anni e un giorno”: ad Alba la presentazione del libro di Monica Cristina Gallo

Una serata di riflessione e confronto sul tema delicato della detenzione dei giovani si terrà giovedì 4 settembre alle ore 21 presso la Libreria La Torre, sotto i portici di cortile Maddalena. Protagonista sarà la scrittrice e garante dei diritti delle persone private della libertà Monica Cristina Gallo, che presenterà il suo libro “18+1 Diciotto anni e un giorno” (Effatà Editrice), un viaggio nel “perimetro del vuoto e della solitudine” vissuto dai ragazzi reclusi negli istituti penitenziari per adulti.

Accanto all’autrice dialogheranno Emilio De Vitto, garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, e Paolo Borgna, già magistrato. Un appuntamento che si propone non solo come presentazione letteraria, ma come occasione per aprire un dibattito pubblico sulla condizione dei giovani detenuti e sulla necessità di nuovi strumenti di reinserimento sociale.