A Rivoira di Boves torna il Raduno di auto e moto d’epoca

Motori accesi e tanta passione per i veicoli storici: domenica 7 settembre 2025 Rivoira ospiterà la seconda edizione del Raduno di auto e moto d’epoca, organizzato dalla Pro Loco. Un appuntamento che, dopo il successo dello scorso anno, si prepara a riunire collezionisti, curiosi e famiglie in una giornata di festa ricca di iniziative.

Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni dalle 13 alle 14.30 presso lo sferisterio del paese, con una borsa di benvenuto per ogni partecipante e un caffè e una birra offerti dalla Pro Loco. Alle 14.30 spazio alle prove di abilità alla guida, mentre per tutta la giornata saranno presenti giochi, bancarelle, mostra di animali, luna park, giri a cavallo, banco di beneficenza e servizio bar.

Alle 17.30 è previsto l’aperitivo offerto, seguito dalle premiazioni delle prove di abilità e dei mezzi più votati dal pubblico. La serata proseguirà con il Pizza Party (posti limitati e prenotazione obbligatoria) e si concluderà alle 21 con la musica del DJ Gabri Valle.

Il raduno potrà accogliere un massimo di 80 veicoli: un’occasione non solo per gli amanti di auto e moto d’epoca, ma per tutta la comunità, che avrà modo di vivere una domenica diversa all’insegna dei motori, della convivialità e del divertimento.