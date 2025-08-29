Crissolo celebra San Chiaffredo con fiera, rassegna di bestiame e solenni funzioni religiose

Come ogni anno, nel primo fine settimana di settembre Crissolo ospita la manifestazione in onore del patrono San Chiaffredo, articolata in due giornate: sabato 6 con la fiera commerciale nel centro del paese e domenica 7 con le funzioni religiose al Santuario dedicato al santo.

Chiaffredo era uno dei soldati dell’Impero Romano appartenente alla legione Tebea le cui spoglie, secondo al tradizione, furono rinvenute nel 522 da un contadino che ritrovò i suoi buoi caduti in un burrone sani e salvi sopra il sepolcro del santo deceduto 236 anni prima, nel 286.

Sabato 6 settembre l’appuntamento è in diversi punti del concentrico della “Villa” di Crissolo con circa una venti di banchi degli espositori.

Come di consueto ci sarà la rassegna di capi di bestiame, che si terrà nei pressi della località La Spiaggia.

La fiera è organizzata dal Comune di Crissolo, che le ha recentemente attribuito la qualifica di “fiera generale di rilevanza locale”, in collaborazione con la Proloco e si svolge tra le 8 e le 17 circa.

La celebrazione religiosa al Santuario di San Chiaffredo è in programma domenica 7 settembre con la messa solenne alle 11, celebrata dal rettore don Oreste Franco alla presenza delle comunità civili e religiose di Crissolo, Oncino, Ostana e Baratier, la cittadina francese gemellata con Crissolo.

Al termine della messa, si svolgerà la tradizionale processione preceduta dalla statua del Santo patrono, che si terrà nel piazzale antistante al Santuario.

[Processione a San Chiaffredo]

Sia sabato 6 che domenica 7 settembre sono in calendario le consuete messe pomeridiane in Santuario alle 16.

Le celebrazioni religiose proseguono quest’anno eccezionalmente anche domenica 14 settembre alle 11, con la messa solenne celebrata dal vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, che salirà a Crissolo per venerare e invocare San Chiaffredo dopo averlo solennizzato nella Cattedrale di Saluzzo la domenica precedente (7 settembre).

La celebrazione, cui parteciperanno anche le autorità civili, sarà accompagnata dagli interventi musicali del Coro vescovile “Beato Giovanni Giovenale Ancina” del Duomo di Saluzzo.

La fiera di San Chiaffredo segna la chiusura del programma estivo di Crissolo; mercoledì 30 settembre sarà invece il Santuario a concludere la stagione, con una celebrazione alle 16 durante la quale le reliquie del Santo verranno ricollocate nella cappella a lui intitolata.