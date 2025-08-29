FestivAlContrario porta la musica sacra al Santuario di Valsorda

Nuova tappa di FestivAlContrario in Piemonte: domenica 31 agosto alle 21 al Santuario di Valsorda di Garessio è in programma “Cantica Mundi – musica sacra e profana per organo e voci”, con Bartolomeu Seguì Campins all’organo e l’ensemble vocale ligure Ring Around. L’evento si svolge in collaborazione con Comune di Garessio in co-produzione con Associazione Rapallo Musica in occasione del 500esimo anniversario dalla nascita di G. Pierluigi da Palestrina. Ring Around, in formazione allargata, renderà omaggio al principe della polifonia con una selezione di mottetti ed estratti da Messe, che si alternano all’organo del mallorquino Bartolomeu Seguì Campins. A completamento del programma, composizioni di giovani autori viventi. Disponibili biglietti gratuiti fino ad esaurimento.

Info scrivendo a info@festivalcontrario.com o chiamando il numero 351 3933733 (anche per prenotazioni).

Il calendario del Festival, che vede la doppia direzione artistica di Vera Marenco e Manuela Litro, include quasi 50 eventi partiti il 12 luglio con le anteprime, e che animeranno la Val Neva e non solo fino al 6 settembre 2025, toccando Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, ma anche Albenga, Castelbianco, Alto e Garessio.

Programma completo su www.festivalcontrario.com

Prevendite aperte su Vivaticket

Facebook e Instagram: FestivAlContrario

