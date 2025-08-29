Importanti eventi inseriti nei festeggiamenti di San Felice a Monticello d’Alba

Non solo musica dal vivo, passeggiate, rievocazioni storiche, spettacoli, animazione, giochi, sbandieratori e sfilate, nel programma della festa di San Felice a Monticello d’Alba nel prossimo week end, ma anche appuntamenti “istituzionali” e di significato profondo.

Sabato 30 agosto, alle ore 18.30 presso Piazza Michele Ferrero si svolgerà l’inaugurazione della “Panchina Lilla”, mentre la domenica pomeriggio alle ore 16.30 nella Sala del Consiglio in Comune si terrà la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni e poco dopo il rinnovo del patto di Gemellaggio tra Monticello d’Alba e Sastre-Ortiz (Argentina).

[Municipio di Monticello d'Alba]

Abbiamo sentito il sindaco di Monticello d’Alba Andrea Lanzone, alla vigilia di questi eventi:

“Con riferimento ai festeggiamenti di San Felice ed al suo programma, sento il dovere di ringraziare il Presidente della Pro Loco, Alessandro Boffa e tutti i suoi ragazzi, per la dedizione e l’impegno profusi nell’organizzare un evento così ricco di appuntamenti. Siamo una comunità fortunata. La nostra è una Pro Loco attiva, impegnata, responsabile e con grandi abilità organizzative, che sa coinvolgere con garbo ed empatia e che prima di promuovere il luogo in cui opera (è tra i suoi fini istituzionali), promuove la socialità e la cooperazione tra i cittadini.

Nel contesto dei festeggiamenti abbiamo previsto un momento di riflessione: la Panchina Lilla.

Sarà collocata in un luogo che i nostri giovani frequentano e rappresenta la sensibilità della nostra comunità verso un tema che sta assumendo grande rilevanza: I disturbi del comportamento alimentare ossia quelle patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Insorgono prevalentemente durante l’adolescenza, colpiscono soprattutto il sesso femminile e spesso sono correlati ad una alterazione della propria immagine corporea. Chi vive queste situazioni raramente chiede aiuto. Questi disturbi provocano un’intensa sofferenza psichica ma coinvolgono anche il corpo, con complicanze che possono essere molto gravi.

Domenica pomeriggio saranno consegnate le costituzioni alle giovani ed ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età. Un momento al quale attribuisco una grande rilevanza sotto il profilo etico e civico. La Costituzione non è solamente la legge fondamentale dello Stato, ma è il cuore pulsante della nostra democrazia. Nel consegnarla ai nostri giovani, compiamo un atto di fiducia e di speranza: essi avranno il compito di custodirne i valori che rappresenta, viverne lo spirito e difenderla ogni giorno. A loro chiedo di essere cittadini e non abitanti di un luogo, di essere parte attiva e lievito della comunità. A loro ricordo che ad ogni diritto corrisponde un dovere e che tutti siamo chiamati ad essere protagonisti per una società migliore e più giusta.

Infine, sempre domenica 31 agosto, alle ore 18 circa, rinnoveremo insieme alla delegazione argentina ospite, il patto che lega dal 1988 il nostro Comune a quello di Sastre-Ortiz. Ringrazio gli amici argentini per la loro presenza, le famiglie ospitanti e l’A.Ge.MA.SO, che molto si è spesa per l’organizzazione dell’evento. Il nostro gemellaggio è uno dei più vitali e longevi del Piemonte. Grazie davvero a tutti e invito tutti a seguire la nostra Festa di San Felice e a venire a Monticello d’Alba nei prossimi giorni”.