Manta inaugura “Florilegium Corporis”, la prima mostra personale di Francesco Di Santo

“Florilegium Corporis”, è il titolo della prima mostra personale di Francesco Di Santo, medico e artista autodidatta, a cura di Maria Laura Silano.

L’esposizione, che ha il patrocinio del Comune di Manta, sarà inaugurata sabato 30 agosto alle 18 in Santa Maria del Monastero a Manta visitabile fino al 21 settembre, ogni domenica pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.

Con uno stile fortemente ispirato all’Art Nouveau e alla Secessione Viennese, l'artista trasforma il corpo umano in un paesaggio ornamentale dove si intrecciano natura, anatomia, geometria e simbolismo.

Le opere, realizzate con tecniche digitali e tradizionali, nascono spesso tra le mura di ospedali e ambulatori, come risposta personale alla pressione emotiva della professione medica.

In “Florilegium Corporis”, l’arte diventa terapia, memoria e racconto, e si fa veicolo di una visione che coniuga disciplina scientifica e bellezza espressiva, in una raccolta intensa e visionaria che racconta il vissuto umano con delicatezza e rigore.

L’autore, attivo nel panorama artistico contemporaneo, vanta anche collaborazioni internazionali, tra cui la realizzazione di due locandine per film americani, che confermano l’unicità del suo stile e la sua crescente affermazione anche fuori dai confini nazionali.

Ingresso libero.