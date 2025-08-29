Montaldo Roero, domenica la benedizione dei cacciatori prima dell'apertura della stagione

Domenica 31 agosto, alle ore 11.15, la parrocchia della Santissima Annunziata di Montaldo Roero ospiterà la tradizionale benedizione dei cacciatori, in vista dell'imminente apertura della stagione venatoria.

L'iniziativa, promossa dall'ATC CN3 (Ambito Territoriale di Caccia Cuneo 3), coinciderà con i festeggiamenti patronali del paese e rappresenta un appuntamento consolidato per il mondo venatorio locale.

"Sarà un bellissimo momento di ritrovo, raccolta e preghiera che unirà tutti i cacciatori presenti e passati", commenta Marco Fissolo dell'ATC CN3, che invita alla massima partecipazione. "Un momento a cui non possiamo mancare".

Durante la celebrazione sarà possibile ricordare gli amici cacciatori scomparsi. Chi desidera far menzionare un nominativo durante la messa può contattare l'ufficio ATC CN3 al numero 0172 379184, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.