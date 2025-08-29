Sambuco, il Centro di Documentazione aperto anche a settembre nel segno della cultura occitana

L’estate sta per finire, ma il Centro di Documentazione resterà aperto per le visite anche a settembre, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18, grazie alle risorse erogate al Comune di Sambuco nell’ambito del Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024 Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD.

Sarà possibile visitare la mostra ALMAnt, fotografie a tema naturalistico dedicate alla Valle Stura realizzate da Alma Giraudo. Il titolo dell’esposizione, curata da Espaci Occitan, intreccia il nome della fotografa di Pratolungo con l’occitano almant, che designa il cirsium eriophorum o lanceolatum, cirsio montano o cardo scardaccio. Animali, fiori, paesaggi diventano protagonisti di scorci inediti e sguardi delicati attraverso le quattro stagioni, accompagnati da una selezione di poesie occitane di autori di tutte le vallate alpine.

Sarà come sempre visitabile anche l’esposizione permanente dedicata alla Baìa di Sambuco, integrata dal nuovo documentario realizzato da Espaci Occitan e Unione Montana Valle Stura, per la regia di Silvia Pesce, con riprese d’epoca, filmati dell’edizione del 2024 e interviste ai protagonisti della più sentita e partecipata tradizione locale. Tutte le iniziative e le visite sono a ingresso libero e gratuito. Il calendario di aperture e attività è consultabile anche sulla pagina Fb @CentrodiDocumentazioneValleStura.

Info e dettagli:

Comune di Sambuco, 0171.96633 , info@comune.sambuco.cn.it , www.comune.sambuco.cn.it