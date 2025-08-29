Iscriviti al corso di Rueda de Casino, il ballo che unisce e diverte

Da mercoledì 17 settembre torna a Cuneo uno dei corsi più attesi e travolgenti dell’Imperial Dance Academy: la Rueda de Casino, la salsa cubana che si balla… in cerchio!

Cos’è la Rueda? Un ballo in gruppo, allegro e coinvolgente, in cui le coppie si scambiano continuamente partner seguendo le chiamate del “cantante” (cioè l’insegnante o il leader della ruota). Il risultato è una coreografia collettiva piena di ritmo, energia e sorrisi, dove si balla tutti insieme e nessuno resta fermo.

I corsi inizieranno dal 17 settembre. Due i livelli disponibili:

ore 20:00 – Livello Open , per chi ha già dimestichezza con la Rueda e vuole divertirsi sempre di più

ore 21:30 – Principianti, per chi conosce la salsa cubana almeno a livello base e vuole provare qualcosa di nuovo e travolgente

Il corso ha una durata di 2 mesi, con 8 lezioni da 1 ora.

Dove? Presso la sede di Imperial Dance Academy – Cuneo

Prima lezione gratuita su prenotazione.

Alla guida del corso ci saranno Anna e Mauro, due insegnanti con oltre 20 anni di esperienza nella salsa cubana e nella Rueda, capaci di trasmettere con entusiasmo ogni passo e ogni sorriso. “La cosa più bella della Rueda – raccontano – è l’atmosfera che si crea. È un ballo allegro, dinamico, dove tutti ballano con tutti. Si ride, ci si aiuta, ci si sbaglia anche… ma insieme; è proprio questo che lo rende speciale: lo spirito di gruppo.”

La Rueda è perfetta per chi cerca un modo per socializzare, tenersi in movimento e imparare divertendosi.

Partecipare non costa nulla, basta solo prenotarsi tramite WhatsApp per garantirsi il posto. In più c’è anche la settimana START & DANCE è il modo migliore per iniziare settembre con la giusta energia, provando qualcosa di nuovo e vivendo serate che rimangono nella memoria.

