Una giornata a porte aperte per avvicinarsi al corso di canto corale per voci bianche

Sabato 13 settembre il Conservatorio Ghedini di Cuneo organizza una giornata a porte aperte per presentare alle famiglie il nuovo progetto del corso di canto corale per voci bianche. Le famiglie interessate potranno visitare, in tre diversi turni alle ore 10, 11.30 o 14.30, i locali dove si terranno le lezioni, incontrare il Maestro del coro Claudio Fenoglio e conoscere meglio e più nel dettaglio questo percorso formativo, ponendo tutte le domande necessarie per chiarire ogni curiosità in merito a questa nuova proposta didattica. Per questioni organizzative, è necessario prenotare al link www.eventbrite.it/e/biglietti-coro-di-voci-bianche-giornata-a-porte-aperte-per-le-famiglie-1479193630969 .

Il corso inizia con due lezioni di prova gratuite in programma dalla settimana successiva ed è aperto a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni di età, con possibilità di inserimenti in via straordinaria anche per allievi di 6 o fino ai 14 anni. Lo conduce Claudio Fenoglio, Maestro del coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino e docente al Ghedini di Direzione di coro e Repertorio corale per Didattica della musica; durante le lezioni sarà affiancato da studenti di Didattica della musica, che stanno frequentando al Conservatorio di Cuneo un percorso dedicato nello specifico all’insegnamento in ambito musicale.

«Il fatto che sia il Maestro Claudio Fenoglio, con la sua straordinaria esperienza presso il Teatro Regio di Torino e la sua comprovata competenza nel lavoro con le voci bianche, a guidare questo corso ci garantisce altissima qualità didattica e artistica e una specifica attitudine all’interazione con giovani e giovanissimi – sottolinea il direttore del Ghedini Deborah Luciani –. Questo corso rappresenta anche un’ottima opportunità per i nostri studenti di Didattica della musica, che potranno affiancare il Maestro Fenoglio acquisendo esperienza diretta nell’insegnamento ai più piccoli, completando così la formazione con un’esperienza pratica di grande valore».

Le lezioni si terranno, nei locali del Conservatorio in via Roma 19 a Cuneo, dalle ore 17 alle ore 18.30 del giovedì; quelle di giovedì 18 e 25 settembre sono due prove gratuite: i bambini potranno avvicinarsi a piccoli gruppi al percorso formativo sotto la guida di Claudio Fenoglio. Il corso vero e proprio inizia dal 2 ottobre e prosegue fino al 28 maggio 2026, ad esclusione dei giovedì che ricadono nei periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre e il costo è di 100 euro per tutto l’anno: i moduli si possono trovare sul sito del Ghedini, al link https://www.conservatoriocuneo.it/coro-di-voci-bianche .

«Questa nuova iniziativa – aggiunge ancora Luciani – rappresenta un importante ampliamento della nostra offerta formativa: ci rivolgiamo alle giovani generazioni con la convinzione che l’educazione musicale possa iniziare fin dalla più tenera età, quando i bambini sono naturalmente più ricettivi e spontanei nell’approccio al canto e alla musica. Il Ghedini si propone dunque come centro propulsore di cultura musicale per tutta la comunità cuneese, aprendo le sue porte alle famiglie e contribuendo alla crescita culturale e umana dei nostri giovani concittadini».

Il corso è principalmente un’occasione di crescita per i partecipanti, ma può tuttavia avere concrete ricadute anche sotto il profilo artistico: i cori di voci bianche possono intervenire in concerti o saggi nelle principali ricorrenze annuali, in concerti organizzati a seguito di richieste del territorio o nella produzione di piccole opere interpretate dal coro e dedicate a un pubblico di altri bambini e ragazzi.

Diplomato con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte, in Musica Corale e Direzione di Coro e in Composizione, Claudio Fenoglio ha iniziato a lavorare con regolarità nei teatri lirici a soli ventiquattro anni. È insegnante di vocalità corale, di lettura musicale e di repertorio solistico e corale; è al contempo compositore, direttore di coro, direttore d’orchestra e pianista.

Dal 2010 al gennaio 2018 è stato Maestro del Coro principale del Teatro Regio di Torino e, dal 2008, è Maestro del Coro di Voci Bianche e Direttore della Scuola di Canto Corale della stessa fondazione. Nel 2021 ha fondato l’Ensemble Vocale Polimnia con il quale ha effettuato numerosi concerti e registrazioni; è direttore artistico dell’omonima associazione che si occupa di formazione e di attività artistico-musicale in ambito corale giovanile. Ancora nel 2021 è stato scelto come Docente del Coro di Voci Bianche del Teatro dell’Opera di Roma e nel 2023 ha iniziato la collaborazione con il Teatro Regio di Parma con l’incarico di Responsabile Didattico della Scuola di Canto Corale Voci Bianche.