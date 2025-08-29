 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 29 agosto 2025, 11:22

Atletica: lanci, meeting di fine raduno a Mondovì

Tra gli iscritti anche la discobola azzurra Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che proprio a Mondovì sta portando a termine la rifinitura pre mondiale

Daisy Osakue (foto fidal grana)

Daisy Osakue (foto fidal grana)

Oggi, venerdì 29 agosto, torna il tradizionale  appuntamento con il Meeting Lanci di fine raduno per gli atleti e le atlete impegnati nel collegiale regionale che ha preso il via domenica 24 agosto a Mondovì.

Tra gli iscritti figura anche la discobola azzurra Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che proprio a Mondovì sta portando a termine la rifinitura pre mondiale.

Particolare attenzione sarà poi rivolta alla categoria cadetti in ottica Campionati Italiani Individuali e per Regioni di inizio ottobre: a Viareggio il Piemonte dovrà infatti difendere lo storico terzo posto conquistato un anno fa a Caorle.

fidal piemonte

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium