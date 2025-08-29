Calcio Serie C: il Bra ufficializza Baldini e La Marca, entrambi sono disponibili per la sfida con il Perugia

Doppio movimento di mercato in entrata per l'AC Bra.

Mattia La Marca ha firmato il contratto da professionista con il Bra!

Classe 2003, "numero 10" di ruolo con fantasia e intelligenza tattica. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Torino, arrivando fino alla Primavera. Gioca in Serie D con l'Asti (2022/2023) e poi, sempre nella quarta serie, si trasferisce al Chisola (dal luglio 2023).

Inizia la pre-season a Vinovo, con il Chisola, e poi diventa ufficiale il suo passaggio nella città della Zizzola. Si è già allenato con i nuovi compagni ed è a disposizione di mister Fabio Nisticò per Bra-Perugia (domani alle 18 a Sestri Levante).

Nella foto, è in compagnia del direttore sportivo Ettore Menicucci.

Benvenuto Mattia!

Enrico Baldini è un nuovo calciatore del Bra.

Attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, è nato a Massa nel 1996.

Il suo è un percorso di spicco tra le giovanili di Spezia e Inter: con la Primavera dei nerazzurri ha vinto il Torneo di Viareggio e la Coppa Italia, esordendo con la prima squadra in Europa League (nel novembre 2014 vs Qarabag).

Esordisce in B con la Pro Vercelli, poi passa (sempre in B) all'Ascoli. Indossa le maglie del Fano (C), del Cittadella (B). Con i veneti nel 2021/2022 fa registrare 34 presenze e 10 gol. Nel gennaio 2025 l'avventura con il Lumezzane (girone A di Serie C).

Esperienza, duttilità, vivacità, spessore in zona gol.

Ora la firma sul contatto con i giallorossi braidesi: si è già allenato con i nuovi compagni ed è a disposizione di mister Fabio Nisticò per Bra-Perugia (domani alle 18 a Sestri Levante). Nella foto, è in compagnia del direttore sportivo Ettore Menicucci.

Benvenuto Enrico!