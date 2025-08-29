Nel fine settimana grande appuntamento con il Mondiale Supermoto sul Circuito Internazionale di Busca

Sabato 6 e domenica 7 settembre avrà luogo, sul Circuito Internazionale di Busca, la quarta prova valida per il Campionato Mondiale Supermoto, evento organizzato dal Moto Club Busca, in collaborazione con il promotore Xiem, la Federazione Motociclistica Internazionale ed Italiana e con il patrocinio della Regione Piemonte.

La manifestazione, che comprende, oltre alla gara più attesa, quella della classe S1GP, anche quelle riservate alle classi SM Junior 65 - 85 cc., S2 ed S4, con quest’ultima categoria, per la quale è previsto l’utilizzo del solo tratto asfaltato, che vedrà assegnare il titolo nell’unica tappa di Busca, è stata resa possibile grazie al contributo dei Comuni di Busca e Tarantasca, ATL - Azienda Turistica Locale del Cuneese, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Villa Kimera, Vinci Macinazione Minerali, Kimera Automobili e di un pool di sponsor.

Il tedesco Marc Reiner Schmidt comanda il gruppo al via di una manche - foto sito FIM

Il programma prevede, al sabato, a partire dalle ore 9,15 le prove libere, seguite dalle qualifiche, dalla Superpole S1GP e di gara uno delle classi S2 e S4. Chiuderà la giornata la prima frazione di gara della classe S1GP.

Alla domenica si partirà alle ore 8,50 con il warm up delle classi SM Junior - SM2 - SM4 e S1GP, seguita da gara uno della SM Junior. Dopo una breve sosta, si ripartirà alle 11,30 con gara due delle classi S2 ed S4, la Fast Race riservata ai piloti della S1GP e gara due della SM Junior 65 ed 85 cc.

L'austriaco Lukas Hollbacher in azione - Foto sito FIM

Avranno poi luogo le terze manche delle classi S2 e S4, per le quali le premiazioni avranno luogo immediatamente dopo la conclusione delle rispettive ultime manche del pomeriggio.

L'italiano Ellia Sammartin ripreso in curva - Foto sito FIM

A seguire vi sarà la gara più prestigiosa ed attesa: quella riservata alla Superfinale della S1GP, con al via una trentina di partenti, al termine della quale avranno luogo le premiazioni.

La classifica della classe S1 GP, dopo le gare disputate in Spagna, Italia (Sardegna) Germania ed Ungheria, vede al comando il tedesco Marc Reiner Schmidt con 323 punti, seguito dall’austriaco Lukas Hollbacher, con 251, dal francese Steve Bonnal con 239, dall’italiano Elia Sammartin con 193 e dallo spagnolo Julen Avila Cortes con 161 punti. Per poter trovare un altro italiano in classifica bisogna scendere fino alla diciannovesima posizione, dove troviamo il torinese Giovanni Bussei, con soli 34 punti.

Il francese Steve Bonnal in salto - Foto sito FIM

Per accedere all’evento è previsto il pagamento del biglietto di ingresso, il cui costo è stato stabilito in 10,00 euro per il sabato e di 15,00 euro per le gare della domenica, che si prospettano molto spettacolari e combattute.