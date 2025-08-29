Ripartono i corsi di Aster Cheer: energia, sport e divertimento per tutte le età

A settembre tornano i corsi della società sportiva Aster Cheer, ospitati come sempre presso la palestra dei Ronchi in Via Parco Giochi, Cuneo. La stagione sportiva sarà guidata dal collaudato team di allenatori Andrej Nedeljkovič e Špela Slejko, insieme alle coach interne Cristiana Pasquale, Giorgia Ghiglione, Francesca Giordano ed Eleonora Ciacci, affiancate dagli assistant coach Amanda Korsita, Nicola Giordano e Cecilia D’Anna.

L’offerta formativa si arricchisce di tante attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti: dai corsi di Tumbling e Giocomotricità, pensati per sviluppare agilità e coordinazione in un ambiente ludico e sicuro, alle squadre agonistiche Primary, Youth e Senior, che porteranno gli atleti a competere a livello nazionale ed europeo, vivendo esperienze di crescita sportiva e personale.

Non mancano le proposte per tutte le età e i livelli: il gruppo Master per gli adulti, il corso Partnerstunt dedicato agli acrobatici esercizi di coppia e la novità Promo Cheer and Dance, pensata per chi desidera avvicinarsi al cheerleading senza impegno agonistico, prendendo parte a esibizioni ed eventi speciali.

Aster Cheer conferma così la sua missione: promuovere lo sport come occasione di divertimento, crescita e spirito di squadra.

Per quanto riguarda date di inizio e orari dei corsi, seguiranno a breve aggiornamenti ufficiali, in particolare sulle pagine social della società, tra cui Instagram @astercheer, nel frattempo è ancora possibile provare i corsi il 7 settembre a Madonna delle Grazie dalle 16:00 e il 14 settembre a Cuneo per lo sport day.

Tel: +39 389 090 6318

Mail: info@astercheer.it

Facebook: Aster cheer

Instagram: astercheer