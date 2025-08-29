Cuneo Volley, la sfida della SuperLega: tra sponsor, skybox e presentazione-show [VIDEO]

Dopo undici anni di assenza, Cuneo Volley torna in SuperLega e lo fa con un progetto ambizioso che guarda oltre il campo. Le novità sono state illustrate oggi, venerdì 29 agosto, nel corso di una conferenza stampa al Palasport, alla presenza del presidente Gabriele Costamagna, del direttore generale Davide Bima e del nuovo responsabile marketing Dario Da Roit.

"Dopo aver presentato gli aspetti sportivi della stagione – ha esordito Costamagna – abbiamo voluto coinvolgere anche Davide e Dario per raccontare le novità su cui abbiamo lavorato durante l’estate. Ringrazio Davide per l’impegno e do il benvenuto a Dario, che ci aiuterà sul fronte commerciale e del marketing".

Lo stesso presidente ha poi annunciato la presentazione ufficiale della squadra, fissata per il 13 settembre al Country Club di Cuneo, con ingresso libero, addirittura uno spettacolo aereo, poi dj set e apericena (con contributo) presso il ristorante Da Costa. Possibilità d'iscrizione all'evento da domani pomeriggio (sabato 30 agosto) cliccando sull'apposito banner che troverete sui canali social di Cuneo Volley.

Il direttore generale Bima ha immediatamente sottolineato il ruolo fondamentale dei partner: "La maggior parte dei nostri sponsor ha aumentato il proprio investimento: è la dimostrazione che credono nel progetto e che la SuperLega rappresenta un’opportunità di visibilità unica"

Poi il ringraziamento agli oltre mille abbonati: "Arrivano da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e persino dalla Toscana: oggi rappresentiamo l’intero Nord-Ovest". Bima ha inoltre spiegato che ogni partita casalinga sarà organizzata come un evento vero e proprio, con conferenze stampa pre-gara e iniziative dedicate agli sponsor e al territorio.

Grande entusiasmo anche da parte di Da Roit, tornato a Cuneo dopo essere stato giocatore della società: "Qui ho iniziato la mia carriera e ho lasciato il cuore. Ora torno con il piacere di mettere la mia esperienza al servizio del club. Stiamo lavorando per rendere il palazzetto accogliente e all’altezza della SuperLega".

Queste le novità: "Allestiremo una sala hospitality per istituzioni e ospiti di rilievo, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Mondovì, e proporremo i prodotti enogastronomici del territorio". Tra quelle più attese ci saranno anche gli Skybox, spazi esclusivi a bordo campo per aziende e ospiti speciali: "Un’esperienza sul modello NBA – ha aggiunto Da Roit – che renderà ogni partita ancora più emozionante".

Costamagna ha infine ringraziato il Comune di Cuneo per il sostegno concreto, con particolare menzione all’assessore allo sport Walter Fantino: "In questi mesi ci è stato vicino fianco a fianco, rendendo possibile interventi importanti, a partire dalla riverniciatura dei parcheggi".

Cuneo Volley si prepara così a vivere il ritorno nella massima serie non solo come traguardo sportivo, ma come occasione per rafforzare il legame con tifosi, sponsor e città, trasformando ogni gara in una festa da vivere insieme.

IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA QUI SOTTO: