Presentato a Fossano l’11° “Trofeo Balocco”: un occhio già al 2026 per il 1° “Memorial Alessandra Balocco”, tutto al femminile [FOTO]

Commozione ancora viva, nel recente ricordo della scomparsa dell’ex amministratrice delegata Alessandra Balocco, in occasione dell’undicesimo “Trofeo Balocco” di calcio giovanile (che quest’anno interesserà la categoria Esordienti 2013), terzo “Memorial Aldo e Alberto Balocco”.

24 squadre che fanno parte dell’élite del calcio. A fare gli onori di casa nell’ormai classica sede della sala rossa, nell’appuntamento moderato da Emenuele Barra, il sindaco fossanese Dario Tallone, che ha voluto un minuto in silenzio nei confronti di Alessandra, come gesto di forte e infinita vicinanza all’azienda dolciaria della Città degli Acaja. Insieme a lui presenti al tavolo degli interventi istituzionali il “presente” e il “futuro” della Balocco, con Diletta Balocco e Marco Costamagna, rispettivamente nipote e figlio di quella che fu la stimata prima figura del polo produttivo simbolo cittadino e non solo.

Tra i volti dell’iniziativa sempre più in crescita, nel panorama calcistico italiano e internazionale, uno dei fautori del torneo, il presidente del Fossano Calcio e Direttore Amministrativo Balocco Gianfranco Bessone e il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero. Con loro anche il senatore della Lega e consigliere del Comune di Fossano Giorgio Maria Bergesio. A livello regionale, invece, presente il consigliere Franco Graglia. A dare il proprio contributo anche la presidente del Consiglio Comunale fossanese Simona Giaccardi.

Gianfranco Bessone, ancora visibilmente provato per la scomparsa di Alessandra Balocco, ha ricordato la risonanza e la fruibilità turistica, in termini di occupazione alberghiere, che questo evento ha ottenuto, “con tutte le cinque strutture alberghiere fossanesi e delle immediate vicinanze al completo e con il servizio di trasporto degli atleti di tutta Italia tutto a nostre spese, ringraziando la ditta di pullmann Gunetto e Frecciarossa”. E inoltre: “Un grazie a tutti, dal sindaco, al consigliere regionale Graglia. Grazie anche per la disponibilità dell’assessore allo Sport Danilo Toti per la sua estrema disponibilità a ogni telefonata, alla Protezione Civile, ai dottori e alle Forze dell’Ordine, nonché ad Elisa Chiaramello e al vice presidente del Fossano calcio Roberto Calamari”. Infine un messaggio per il 2026: “Abbiamo già pensato, parallelamente al dodicesimo Trofeo Balocco, di dedicarne uno apposito per Alessandra con otto squadre femminile partecipanti, il ‘Primo Memorial Alessandra Balocco’”.

Diletta Balocco: “Un valore imprescindibile la presenza quest’anno al Trofeo di quattro squadre femminili: Juve, Inter, Milan Women e Freedom Women”.

Marco Costamagna, figlio di Alessandra Balocco: “Grazie a tutte le persone operative in questo progetto e per la vicinanza in questo periodo. Daremo risalto come da nostra tradizione ai valori della salute, dello sport e dell’aggregazione. Saremo pronti a dare il massimo”.

Il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero: “Qui vi sarà il ‘gotha’ del calcio, con tutte le quattro società rappresentanti della Champions, dell’Europa League con la Roma e della Conference con la Fiorentina”.

Il senatore Bergesio a Marco a Diletta: “Sono certo che, dopo grandi sofferenze, avrete una vita ricca di soddisfazioni, nel segno di quello che ha insegnato sin dalle origini vostro nonno Aldo. Voi restituirete tanto al Piemonte, curandone ricchezza e distribuendola con Balocco come sempre sul territorio”.

Sedi del Trofeo "Balocco" il Pochissimo e i campi “Aldo e Alberto Balocco”.

Competizione che partirà venerdì 5 settembre, alle 16, con le due gare di apertura: Sampdoria-Fossano e Genoa-Salice.

I confronti proseguiranno fino alle 19, proseguendo per l’intera giornata di sabato.

Domenica 7 settembre, la “fase calda” con le semifinali e finalissima delle 17.15.

L’evento si terrà in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Fossano, Balocco e il Comune di Fossano, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.

I gironi: A con Juventus, Monza, Como, Chisola;

B con Roma, Sampdoria, Fossano, Saluzzo;

C con Inter, Fiorentina, Bra, Napoli Nord,

D cn Atalanta, Pisa, Torino, Cuneo,

E con Napoli, Genoa, Parma, Salice di Fossano,

F con Juventus Women, Inter Women, Milan Women, Freedom Women.