Acqua torbida a Mondovì e Villanova: "Si consiglia di non utilizzarla per fini alimentari se non incolore, inodore e insapore"

In seguito alle violente precipitazioni di questa notte in Alta Val Ellero, si è verificato un aumento repentino del livello di torbidità dell'acqua distribuita in rete ai comuni di Mondovì e parte del comune di Villanova Mondovì.

L'amministrazione comunale, in seguito alla segnalazione di Mondoacqua, consiglia "di non utilizzare l'acqua se non incolore, inodore e insapore. Qualora dovesse esser dichiarata la non potabilità, le utenze ne saranno informate e, in tal caso, l'acqua non potrà esser utilizzata per fini alimentari. L'utilizzo è consentito per gli elettrodomestici e per l'uso igienico-sanitario. Al momento tutto il personale a disposizione è impegnato per monitorare e scongiurare la criticità".