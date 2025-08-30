Manta celebra la fotografia con il concorso “Siamo tutti fotografi: scopriamo Manta”

Si è svolta ieri, venerdì 29 agosto, la premiazione del concorso fotografico "Siamo tutti fotografi: scopriamo Manta” organizzato dall’associazione Amici di Manta presieduta da Piersandro Mina in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa ha ripreso un’idea che, negli anni Sessanta e Settanta, aveva riscosso un grande successo a livello nazionale.

Il tema scelto per questa edizione è stato: “il paese di Manta oggi, con i suoi angoli caratteristici e storici, i personaggi e le trasformazioni avvenute nel tempo”.

La premiazione, che ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti di San Leone, ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Manta guidati dal sindaco Ivana Casale, del presidente di Amici di Manta Sandro Mina, di Federica Sbardellini organizzatrice del concorso e della giuria di esperti fotografi composta da Valentina Ponzio, Cristina Cappellino, Nicola Fino, Maria Sole e Mauro Ravera.

“Un’iniziativa – afferma il sindaco Ivana Casale con gli amministratori comunali – che ha saputo valorizzare la creatività e la passione dei partecipanti, offrendo a tutti noi la possibilità di guardare il nostro paese con occhi nuovi, attraverso scatti ricchi di emozione e bellezza. Un sentito grazie all’associazione Amici di Manta per l’impegno e l’organizzazione, a tutti i partecipanti per aver condiviso il loro entusiasmo ed il loro talento e, naturalmente, complimenti ai vincitori per i meritatissimi riconoscimenti”.

I vincitori

Categoria adulti: 1° Rossana Tolosano, 2° Denise Giunta, 3° Roberto Pasquinelli, al 4° posto un bis per Rossana Tolosano, 5° Gianluigi Matino

Categoria ragazzi: 1° Alberto Matino (premiato anche come 3° classificato con un altro scatto), 3° Nicola Bollati, 4° Beatrice Mauramati (premiata anche come quinta con un’ulteriore fotografia).

Per le foto “social” nella categoria adulti sono stati premiati:

Facebook: 1° Greta Giordano, 2° Isabella Matteodo, 3° Alice Beltramone

Instagram: 1° Greta Giordano, 2° Bruno Giuliano, 3° Isabella Matteodo

Per la categoria ragazzi (social), sia Facebook che Instagram: 1° Sandra Lingua, 2° Eleonora Marras, 3° Alberto Matino

Sono stati immortalati numerosi scorci di Manta, inclusi luoghi poco conosciuti. Tra le immagini più suggestive, una fotografia ritrae don Beppe Arnaudo in sella a una Vespa davanti alla porta della chiesa parrocchiale: uno scatto che diventa particolarmente significativo in questo momento, poiché dopo 32 anni come parroco in autunno lascerà Manta per la fraternità della Valle Varaita.

Le foto stampate in formato ingrandito sono esposte in Cascina Aia fino al 2 settembre.