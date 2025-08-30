 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 30 agosto 2025, 06:03

Riparte ad Alba "la Scuola Calcio Popolare": iscrizioni gratuite e open day dall’8 settembre

Il progetto promosso dagli Amici di Pier e Checco: lo sport come diritto di tutti, senza barriere economiche

Un momento dell'attività dello scorso anno

Un momento dell'attività dello scorso anno

Riparte la stagione sportiva con una proposta capace di unire socialità e inclusione. Dall’8 settembre prenderà il via la Scuola Calcio Popolare, che si presenterà alla città con un open day nei campi sportivi parrocchiali: appuntamento il lunedì a Cristo Re e il mercoledì al Duomo, sempre alle 17.45.

Il progetto è gratuito e rivolto a bambini e bambine nati tra il 2016 e il 2020. È organizzato dall’associazione Amici di Pier e Checco, in collaborazione con il Comune di Alba, diverse realtà e parrocchie cittadine, con il supporto di istruttori qualificati.

“Il nostro intento è permettere a tutti di avvicinarsi al calcio senza ostacoli economici o selezioni esasperate” – spiega Stefano Salomone, presidente dell’associazione –. “Vogliamo che i bambini imparino divertendosi, crescendo insieme e sviluppando i valori dello sport, dal rispetto reciproco alla condivisione. È un progetto che guarda non solo ai piccoli atleti, ma anche alle famiglie e alla comunità”.

Dopo l’open day, la Scuola Calcio Popolare proseguirà fino al 10 giugno 2026, con una pausa invernale dal 22 dicembre all’11 gennaio. Gli allenamenti, strutturati in forma ludico-motoria e adeguati alle età, saranno arricchiti da attività extra come tornei e raggruppamenti in collaborazione con altre squadre del circuito CSI – CONI.

“Pensiamo che lo sport non sia solo competizione ma anche educazione, socialità e crescita personale” conclude Salomone.

Files:
 volantino A5.pdf (876 kB)

d.v.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium