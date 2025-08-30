Riparte ad Alba "la Scuola Calcio Popolare": iscrizioni gratuite e open day dall’8 settembre

Riparte la stagione sportiva con una proposta capace di unire socialità e inclusione. Dall’8 settembre prenderà il via la Scuola Calcio Popolare, che si presenterà alla città con un open day nei campi sportivi parrocchiali: appuntamento il lunedì a Cristo Re e il mercoledì al Duomo, sempre alle 17.45.

Il progetto è gratuito e rivolto a bambini e bambine nati tra il 2016 e il 2020. È organizzato dall’associazione Amici di Pier e Checco, in collaborazione con il Comune di Alba, diverse realtà e parrocchie cittadine, con il supporto di istruttori qualificati.

“Il nostro intento è permettere a tutti di avvicinarsi al calcio senza ostacoli economici o selezioni esasperate” – spiega Stefano Salomone, presidente dell’associazione –. “Vogliamo che i bambini imparino divertendosi, crescendo insieme e sviluppando i valori dello sport, dal rispetto reciproco alla condivisione. È un progetto che guarda non solo ai piccoli atleti, ma anche alle famiglie e alla comunità”.

Dopo l’open day, la Scuola Calcio Popolare proseguirà fino al 10 giugno 2026, con una pausa invernale dal 22 dicembre all’11 gennaio. Gli allenamenti, strutturati in forma ludico-motoria e adeguati alle età, saranno arricchiti da attività extra come tornei e raggruppamenti in collaborazione con altre squadre del circuito CSI – CONI.

“Pensiamo che lo sport non sia solo competizione ma anche educazione, socialità e crescita personale” conclude Salomone.